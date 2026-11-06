Belgijska vlada nastaviće pregovore o budžetu u pokušaju da reši političku krizu koja preti da dovede do raspada vladajuće koalicije, saopšteno je danas iz kancelarije belgijskog kralja Filipa nakon njegovog sastanka sa belgijskim premijerom Bartom De Veverom čiju je ostavku odbio.

Belgijski kralj Filip pozvao je premijera Barta De Vevera da "odmah nastavi budžetske pregovore", saopšteno je nakon njihovog današnjeg sastanka, prenosi "VRT". De Vever će o napretku pregovora ponovo izvestiti belgijskog kralja 16. novembra.

Sastanak belgijskog kralja i premijera održan je u okviru napora da se reši politička kriza u Belgiji, koja preti da ugrozi opstanak vladajuće koalicije. Belgijski premijer De Vever stigao je ranije jutros u palatu na razgovore sa belgijskim kraljem Filipom, nakon što je u ponedeljak ponudio ostavku svoje vlade. Foto: Depositphotos

Belgijski kralj je privremeno razmatrao ostavku i vodio razgovore sa liderima većinske stranke tokom proteklih nekoliko dana. Očekivalo se da će odbiti ostavku i zatražiti od De Vevera da ipak pregovara o sporazumu o budžetu.

Premijer nije dao nikakve izjave po ulasku u Kraljevsku palatu.

De Vever je podneo ostavku u ponedeljak nakon što belgijska vlada nije uspela da postigne dogovor o budžetu za narednu godinu. Belgijska vlada mesecima raspravlja o rezovima u budžetu vrednim 10 milijardi evra i povećanju poreza.

Foto: Depositphotos/vichie81

De Vever tvrdi da su te mere neophodne kako bi se državne finansije držale pod kontrolom.

NJegova flamanska nacionalistička stranka N-VA i liberalni MR traže smanjenje potrošnje za zdravstvo, dok njihovi socijalistički i centristički koalicioni partneri zahtevaju veće poreze na bogatstvo.

(Kurir)