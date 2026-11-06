U selu Zebince kod Vladičinog Hana danas se dogodila nesreća nakon koje je žena S. M. (65) ubrzo preminula. Ona je otišla na zadušnice na groblje u planinsko selo Zebince.

Prema rečima LJiljane Petrović, dežurnog javnog tužioca u Vladičinom Hanu, S. M. se prilikom paljenja sveća na groblju okliznula i tom prilikom pridržala za spomenik koji se odlomio i pao joj na noge.

- Hitna pomoć je došla i kako smo obavešteni ona se žalila na bol u kičmi. Iz Doma zdravlja je transportovana na Prijemo-trijažno odeljenje u Vranju, a odatle za Niš. Međutim, na putu do Niša je na žalost preminula - rekla je LJiljana Petrović.

(Vesnik017)