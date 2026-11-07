Evo šta vam je potrebno od sastojaka i kako se priprema.

Foto: Printskrin/Youtube/Mikina Kuhinja

Sastojci za mimoza salatu:

6 kom krompira srednje velicine

6 kom jaja

350 gr salame (po izboru)

350 gr sira (po izboru,pogodnog za rendanje)

400 ml kisele pavlake

300 ml majoneza

so, biber po ukusu

Postupak pripreme mimoza salate

Skuvati krompir (bez ljuske) i tvrdo obariti jaja. Pustiti da se dobro ohlade, kako bi se lakše rendali.

Dok se krompir i jaja hlade, mikserom sjediniti majonez i pavlaku uz dodatak soli i bibera po ukusu ( ne preterivati).

Postupak slaganja sastojaka:

Na dno narendati 1/2 kolicine krompira, blago poravnati da se ravnomerno prekrije celo dno činije.

Posoliti i pobiberiti.

Premazati sa 1/4 umućenog fila.

Preko toga rendati 1/2 salame, pa 3 kuvana jaja i 1/2 sira.

Blago poravnati i premazati 1/4 fila.

Izrendati ostatak krompira, posoliti i pobiberiti. Premazati 1/4 fila.

Ponoviti salamu, jaja i ostatak fila i na kraju sitno narendati ostatak sira.

(SrbijaDanas)

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