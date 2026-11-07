Evo šta vam je potrebno od sastojaka i kako se priprema.

Foto: Printskrin/Youtube/Mikina Kuhinja

 

Sastojci za mimoza salatu:

  • 6 kom krompira srednje velicine
  • 6 kom jaja
  • 350 gr salame (po izboru)
  • 350 gr sira (po izboru,pogodnog za rendanje)
  • 400 ml kisele pavlake
  • 300 ml majoneza
  • so, biber po ukusu

Postupak pripreme mimoza salate

Skuvati krompir (bez ljuske) i tvrdo obariti jaja. Pustiti da se dobro ohlade, kako bi se lakše rendali.

Dok se krompir i jaja hlade, mikserom sjediniti majonez i pavlaku uz dodatak soli i bibera po ukusu ( ne preterivati).

Postupak slaganja sastojaka:

  • Na dno narendati 1/2 kolicine krompira, blago poravnati da se ravnomerno prekrije celo dno činije.
  • Posoliti i pobiberiti.
  • Premazati sa 1/4 umućenog fila.
  • Preko toga rendati 1/2 salame, pa 3 kuvana jaja i 1/2 sira.
  • Blago poravnati i premazati 1/4 fila.
  • Izrendati ostatak krompira, posoliti i pobiberiti. Premazati 1/4 fila.
  • Ponoviti salamu, jaja i ostatak fila i na kraju sitno narendati ostatak sira.

    • (SrbijaDanas)

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