Evo šta vam je potrebno od sastojaka i kako se priprema.
Sastojci za mimoza salatu:
- 6 kom krompira srednje velicine
- 6 kom jaja
- 350 gr salame (po izboru)
- 350 gr sira (po izboru,pogodnog za rendanje)
- 400 ml kisele pavlake
- 300 ml majoneza
- so, biber po ukusu
Postupak pripreme mimoza salate
Skuvati krompir (bez ljuske) i tvrdo obariti jaja. Pustiti da se dobro ohlade, kako bi se lakše rendali.
Dok se krompir i jaja hlade, mikserom sjediniti majonez i pavlaku uz dodatak soli i bibera po ukusu ( ne preterivati).