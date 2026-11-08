U utorak uveče, ova 29-godišnja demokratska socijalistkinja ušla je u istoriju kao prva žena iz generacije Z izabrana u Kongres.

Kiros se pridružuje demokratskom predstavniku Maksvelu Frostu sa Floride, koji je 2022. godine postao prvi pripadnik generacije rođene između 1997. i 2012. godine koji je osvojio mesto u Kongresu. Foto: Jesse Paul / Zuma Press / Profimedia

Kiros je odbila da kaže kakve je savete dobila od Frosta o ulasku u Kongres kao najmlađa članica, ali je rekla da joj je on „zaista mnogo pomogao da steknem predstavu o tome kako izgleda ulazak u ovu instituciju u tako mladim godinama“.

Ona zna da ima mnogo toga da nauči:

– Ono što zastrašuje jeste ogromna količina znanja koja je neophodna da bi čovek mogao efikasno da obavlja posao u Kongresu, a za sticanje i izgradnju tog znanja biće potrebno vreme.

Ipak, Kiros kaže da svoju mladost smatra „jednom od svojih najvećih prednosti“.

– Nisam opterećena tradicijama i normama iz prošlosti – izjavila je ona.

Rođena u Adis Abebi, u Etiopiji, Kiros se kao beba sa porodicom preselila u Denver. Diplomirala je 2018. godine na Vašington koledžu u Merilendu, gde je studirala političke nauke i ekonomiju, a zatim je 2022. godine stekla diplomu pravnika na Univerzitetu Notr Dam.

Otpuštena je 2023. godine iz jedne od vodećih advokatskih kancelarija u NJujorku nakon što je odbila da ukloni otvoreno pismo upućeno desetinama advokatskih kancelarija koje su prethodno pozvale dekane pravnih fakulteta da pooštre mere protiv antisemitizma u univerzitetskim kampusima, dok su studenti učestvovali u propalestinskim protestima.

Kiros je osudila antisemitizam, ali je upozorila advokatske kancelarije, uključujući i onu u kojoj je radila, da ne poistovećuju „takvu vrstu netrpeljivosti sa geopolitičkim pitanjem legitimnosti Izraela“.

Kiros je nakon otkaza počela ozbiljnije da razmišlja o politici uopšte. Vratila se u Kolorado i 2024. godine pridružila se kampanji DŽona Padore, demokratskog kandidata za Kongres, kao direktorka za komunikacije.

O kandidaturi je počela da razmišlja tek nakon što je predsednik Donald Tramp osvojio drugi mandat.

– To nisu izbori koje je trebalo da izgubimo, i verujem da je veliki deo razloga zašto smo izgubili to što je Demokratska stranka izgubila kontakt sa svojim biračima – rekla je ona.

NJena pobeda na preliminarnim izborima bila je deo talasa levičarskih pobunjeničkih pobeda u proleće i leto koji su rasplamsali borbu Demokratske stranke oko pravca stranke.

Kiros, koja je radila kao barista dok je radila na doktoratu iz javne politike nakon povratka u Kolorado, usmerila je svoju kandidaturu za Kongres oko generacijske promene.

Pristupačnost i svoje protivljenje podršci SAD Izraelu učinila je centralnim temama svoje kampanje, dok je DeGet predstavila kao dužnu korporativnim donatorima.

DeGet je kritikovala političku novajliju zbog nedostatka iskustva, tvrdeći da „sada nije vreme za kockanje i slanje nekoga bez iskustva u Vašington“.

– LJudi, mislim, bili su zaista željni da vide nekoga ko je mlađi, ko ima iskustvo sa ekonomijom koju trenutno proživljavamo, klimatskom krizom sa čijim posledicama ćemo morati da se nosimo – rekla je Kiros.

Kako je kampanja dobijala na zamahu, Kiros, koja je pauzirala svoje doktorske studije, rekla je da je morala da smanji smene u baristi i da ostane kod prijatelja koji joj je naplaćivao kiriju ispod tržišne cene.

– Mladim ljudima je neverovatno teško da vode kampanje na bilo kom nivou – rekao je Kiros. – Način na koji organizujemo naš izborni sistem u ovoj zemlji je izuzetno prepreka za mlade ljude, za ljude radničke klase.

Padora, bivši kandidat za Kongres, rekao je da ga „nimalo ne iznenađuje njen uspon u nacionalnoj politici“, rekavši da je Kiros uspela da iskoristi „duboku frustraciju i prezir koji mnogi Amerikanci osećaju prema nepovezanom političkom establišmentu“.

– NJen politički uspon pokazuje da sledećoj generaciji nije potreban blagoslov, podrška ili dozvola nepovezanog stranačkog establišmenta da bi se kandidovala za javnu funkciju – rekao je Padora.

Prema istraživanju "Future Caucus", 117 kandidata iz generacije Z podnelo je zahtev za kandidaturu za Kongres na međuizborima 2026. godine.

Izveštaj je otkrio da su kandidati generacije Z imali manje šanse da stignu do opštih izbora u poređenju sa drugim starosnim grupama, sa samo 24 kandidata koji se pojavili na novembarskim glasačkim listićima.

Prema Ustavu, većina generacije Z nema pravo da služi u Kongresu. Minimalna starost za služenje u Predstavničkom domu je 25 godina. U Senatu je 30 godina.

Kiros je rekla da članovi Kongresnog progresivnog kokusa takođe pomažu njoj i drugim novim, mladim članovima da se snađu u prelasku u Vašington kako bi mogli odmah da počnu sa radom.

– To su jednostavno stvari kao što je, uverite se da živite dovoljno blizu Kapitola kako biste mogli da stignete tamo što je brže moguće – rekla je Kiros i nastavila:

– Niko vam zapravo ništa od ovoga ne govori. Očekuje se da sami shvatite. Ali progresivni aktuelni članovi su bili zaista, zaista namerni da se pobrinu da budemo što je moguće pripremljeniji, kako ne bismo provodili toliko vremena na upoznavanje i učenje osnova.

U januaru, Kiros želi da se demokrate fokusiraju na poništavanje smanjenja Medikejda i Programa dodatne pomoći za ishranu koji su bili uključeni u Trampov Zakon o jednom velikom lepom zakonu.

NJeni drugi politički ciljevi uključuju okončanje vojne pomoći Izraelu, ukidanje imigracione i carinske službe i postavljanje temelja za Mediker za sve, univerzalnu brigu o deci i starijima.

Kiros je rekla da su njenom pobedom birači jasno stavili do znanja da žele da njihovi izabrani zvaničnici zastupaju „smela pitanja“ kako bi se rešila kriza pristupačnosti.

– Šta god da smo ranije ponudili jednostavno nije dovoljno – rekla je. – I da bismo održali ovaj zamah, moraćemo da američkom narodu pružimo nešto zaista značajno i opipljivo.

(Telegraf.rs)

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