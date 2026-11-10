Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da Federalni istražni biro (FBI) istražuje navode o vanbračnoj vezi izvršnog direktora kompanije Nvidia DŽensena Huanga sa ženom za koju se sumnja da je kineski špijun, ali je istovremeno pružio podršku čelniku kompanije, opisujući ga kao "veoma časnog čoveka".

Tramp je rekao da je u ponedeljak razgovarao sa Huangom kako bi proverio kako je, i da veruje da će se on dobro nositi sa situacijom, preneo je Blumberg.

- Znam da se FBI bavi time, u kontekstu nečeg drugog, ali verujem da će on biti dobro - rekao je Tramp tokom konferencije za novinare u Beloj kući.

Nvidia CEO Jensen Huang has admitted to an affair with a woman suspected of spying for China. Nvidia has launched an investigation but says there's no evidence company secrets were leaked. https://t.co/eXeEc42JOV — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 9, 2026

Navodi o vezi pojavili su se nekoliko dana pre nego što je Huang u nedelju priznao da je prevario suprugu, sa kojom je u braku četiri decenije. Mediji su prethodno objavili da je bio blizak sa Alis Huang, rukovodiocem singapurske kompanije "Megaspeed International", za koju američki zvaničnici sumnjaju da je povezana sa kineskim obaveštajnim službama.

Upravni odbor Nvidije najavio je istragu kako bi utvrdio da li je Huang bio meta stranih obaveštajnih službi, ali je kompanija saopštila da nema razloga da veruje da su nacionalna bezbednost ili njene poslovne tajne ugrožene. Foto: Gripas Yuri/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Tramp je naveo da mu je Huang rekao da nije znao da je Alis Huang špijun i da mu veruje. Predsednik SAD je rekao i da ne planira da pokrene ovo pitanje tokom predstojećeg sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom na samitu u Kini, ali je ocenio da je moguće da će Si sam otvoriti tu temu.

Kina je odbacila navode o špijunaži, a portparol Ministarstva spoljnih poslova ocenio ih je kao "nepotkrepljene". Vest o aferi i mogućoj povezanosti sa kineskim obaveštajnim službama izazvala je u ponedeljak nagli pad vrednosti akcija Nvidije i podstakla zabrinutost investitora zbog mogućih posledica po industriju veštačke inteligencije.

Tramp je rekao da nije siguran kada je prvi put saznao za navode, ali da bi proverio informacije sa obaveštajnim službama.

(Tanjug)