Iako nije crveno slovo, sutrašnji praznik ima svoj nepisani kodeks. Prema narodnom predanju, određene radnje na Đurđic mogu doneti nemir, bolest, pa čak i nesreću tokom cele godine.

1. Zabranjeni su teški i naporni poslovi

Na ovaj dan se ne radi ništa što iscrpljuje. Teški kućni poslovi, kopanje, nošenje tereta, sve se ostavlja po strani, jer se veruje da takvi poslovi donose zamor i nered u domu.

2. Lov je strogo zabranjen

Najpoznatije pravilo Đurđica tiče se lovaca. Veruje se da ko krene u lov na ovaj praznik može biti praćen nesrećom čitave godine. U danima koji uvode u zimu, ova zabrana bila je posebno duboka i u prošlosti se gotovo bez izuzetka poštovala. Foto: SPC

3. Ništa se ne iznosi iz kuće

Od Đurđica pa sve do Svetog Mrate, u periodu Vučijih dana, iz doma se ne iznosi ništa: ni hrana, ni odeća, ni predmeti. Ovaj običaj povezuje se sa zaštitom ognjišta i verovanjem da onaj ko "iznese" nešto iz kuće može "izneti" i svoju sreću.

4. Bez ručnog rada

Žene na Đurđic ne predu vunu, ne pletu, ne šiju. Isto se savetuje i krojačima i obućarima. U narodnom predanju, igle, konci i opanci tih dana treba da miruju kako bi se izbegao maler u narednoj godini.

5. Ne pere se veš

Pranje veša i tkanina takođe spada u zabrane. Ovaj običaj vezan je za verovanje da se na praznike ništa "ne ispira", kako se porodica ne bi našla u nevoljama.

Vučiji dani: Period kada se veruje da vukovi slušaju

Od 16. do 24. novembra traju Mratinci, ili Vučiji dani, period isprepletan strahopoštovanjem prema vuku, životinji koja je u srpskoj tradiciji simbol i opasnosti i zaštite. Sveti Mrata slavi se kao njegov zaštitnik, a u narodu se veruje da tih dana "obiđe sve domove" i posmatra ko poštuje pravila.

Ko ne poštuje običaje, prema starom verovanju, može se suočiti sa nevoljom koju simbolično donosi vuk, a najteži znak kazne je pojava "hromog vuka", kriveljana, najopasnijeg u narodnim predanjima.

Narodno predskazanje: Kakva će biti zima

Mratinci su oduvek bili ključ za predviđanje zime.

Ako je vreme maglovito – zima će biti promenljiva, vlažna i blaga.

Ako su dani vedri – očekuje se oštra, duga i hladna zima.

Narod ovog svetitelja ubraja u zaštitnike, koje su ljudi u nevolji prizivali, veruje se da sveti Đorđe voli da se odazove nevoljnicima i da im pomogne.

Zato na taj dan treba izgovoriti ovu molitvu za mir u duši, za ljubav, zdravlje i sreću u domu i spas od svake nesreće i loše volje.

Molitva Svetom Georgiju

"Muke strašne izbegao nije, divni Velikomučenik Sveti Georgije. Sve zemaljsko on prezre i odreče, da Carstvo Nebesko večno steče. Videlo je u tami što nam svima sija, slava divnog Velikomučenika Georgija. Duša naša smerno blagodari, zastupnika takvog što nam Bog podari. Svakom ko pomoć i spas od njega zatraži, ime svetoga ljubav i veru osnaži. Zato se tebi u muci molimo, i tvoje pomoći vapijući prosimo. Usliši i sada molbe naše nevoljne, molitve primi skromne, dragovoljne. Neka zastupništvo tvoje za nas ne bledi, ne ostavi nas u nevolji i bedi. Čuj glas napaćenog našeg roda, seti se srpskoga naroda. Da nam dušman više ne preti, pomozi nam Georgije Sveti".

(Espreso)

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