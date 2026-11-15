Umesto da vam otvoreno kažu šta im smeta, tri horoskopska znaka će radije izabrati zaobilazan put i poigravati se dvosmislenim komentarima. Uputiće vam kratku, pomalo neprijatnu opasku, ali ne toliko direktnu da naruše svoj imidž dobronamerne osobe ili izazovu ozbiljnu raspravu. Da li već naslućujete o kome je reč?

Ako je tako, verovatno u svom okruženju imate nekoga od ova tri pasivno-agresivna znaka Zodijaka. A možda ste upravo vi jedan od njih.

U nastavku otkrijte koja tri horoskopska znaka se nalaze na vrhu liste pasivne agresije. Foto: Depositphotos/daria_lukoiko, stevanovicigor

Rak

Ovaj znak ume veoma dobro da sakrije svoju agresivnu i autoritativnu stranu iza nežne spoljašnjosti. Rak je poznat po svojoj blagoj naravi i pažnji koju posvećuje drugima. Ipak, kao i svi ostali, i ovaj znak ponekad poželi da vam saspe u lice sve što misli. Osim toga, pripada grupi kardinalnih znakova koji u sebi nose izraženu potrebu za vođstvom.

Zato je posebno iznenađujuće kada odjednom napusti svoju uobičajenu umiljatu prirodu i uputi vam nejasnu, prikrivenu kritiku. Rakova specijalnost kada je reč o pasivnoj agresiji? Da kaže nešto, a da pritom deluje kao da nije rekao ništa. A onda se uvredi do krajnjih granica ako se vi usudite da postupite na isti način.

Devica

Poznate su po potrebi da sve drže pod kontrolom. Device često potiskuju ono što zaista žele da kažu drugima. Nekada im nedostaje hrabrosti, nekada im spontanost i brzina u odgovaranju nisu jača strana, a nekada se jednostavno plaše da će se kasnije pokajati zbog izgovorenih reči. Kao perfekcionisti, ispod smirene spoljašnjosti kriju i prilično nervoznu prirodu.

Zbog toga se njihov život uglavnom odvija ovako: najveći deo vremena provode suzdržavajući se da kažu ono što zaista misle. Zatim u sebi zamišljaju savršene, oštre odgovore i sastavljaju poruke pune kritika koje nikada neće poslati. A onda, u retkim trenucima kada izgube kontrolu, iznenade i same sebe nekom zajedljivom opaskom.

Device su veoma kritične prema drugima, ali ništa manje nisu stroge ni prema sebi. Zato je ponekad dovoljna samo jedna kap da se čaša prelije. Stres, umor ili neočekivana kritika mogu brzo da promene strpljivu Devicu u izuzetno nervoznu i razdražljivu osobu. Specijalnost Device kada je reč o pasivnoj agresiji? Hladno i bez mnogo emocija ukazaće vam upravo na ono što vas najviše boli. Ona sve primećuje i sve pamti, naročito vaše greške, nesavršenosti i nedostatke.

Ribe

Apsolutni pobednik u pasivnoj agresiji je znak Riba. Pripadnici ovog znaka se najčešće opisuju kao nežne, dobre, sanjarske i empatične osobe. Ipak, takav opis ne otkriva celu njihovu prirodu. Ribe često previše potiskuju sebe i preuzimaju krivicu na svoja leđa da bi na kraju zamerile drugima što nisu umeli da pročitaju njihove misli. U strahu da nekoga ne razočaraju ili da se ne suoče sa posledicama neslaganja, radije ćute, retko kome protivreče i sopstvene potrebe stavljaju u drugi plan. Foto: Depositphotos/peshkova, HBRH

Retko će negativno odgovoriti na nečiji zahtev za pomoć. Zbog toga osobe rođene u ovom znaku vremenom gomilaju frustracije i nezadovoljstvo. NJihovo tajno oružje? Uticaj vladajuće planete Neptuna, koja simbolično unosi maglu i zamagljuje stvari. Ribe se, kad god je to moguće, služe indirektnim pristupom i radije se izražavaju kroz aluzije nego što jasno iznose svoje misli i stavove, piše Elle.

Specijalnost Riba kada je reč o pasivnoj agresiji? Ubeđuju sebe da nemaju izbora i da moraju da pristanu na sve. Tako će vam ponuditi pomoć, ali će vam istovremeno, na suptilan način, stavljati do znanja koliko im to zapravo smeta. Ponekad će vam to prebaciti čak i nekoliko meseci kasnije.

(Najžena)

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