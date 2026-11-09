Na prvi pogled šarmantan, spontan i pun života, ali kada ga bolje upoznate, shvatićete da sa njim ništa nije sigurno. Strelac važi za jedan od najnepredvidivijih znakova Zodijaka. Vođen sopstvenim željama i potrebom za slobodom, često stavlja sebe na prvo mesto, čak i kada su emocije drugih u pitanju.

Vaša osećanja su pomalo nebitna, jer su njegova i te kako na prvom mestu, pa za vas nema vremena. Svaku sopstvenu grešku neće videti, a kada mu se to iznese pred videlo, najstrašnije će vas ocrniti. Foto: Depositphotos/inkoly

Kada je u pitanju obrnuta situacija u stanju je da pametuje celu dan i noć. Spremni su da se obvežu, ali sve okreću u svoju korist.

Ovaj tip zahteva mudrog i taktičnog partnera. Strelčevi su pomalo cepidlake i mnogo su skloniji primećivanju lošijih strana i grešaka svog partnera.

NJegov interes za svet je ogroman. Po prirodi je human horoskopski znak, tako da će na neki način da sudeluje u radu raznih društvenih organizacija i u rešavanju praktičnih problema svoje zajednice.

On je, u svakom pogledu, osoba javnosti. Toliko je megaloman da mu često sopstveni život izgleda mali i nezanimljiv. Ukoliko se njegovi ukusi promene, ne vidi zašto bi nastavio s izražavanjem simpatije prema nekoj osobi. Čak i ako mu ništa posebno ne smeta, život i ljubav posmatra samo kao deo sportske igre. Foto: Depositphotos/littlepaw

Naravno, on je "jak" u braku. NJegov partner mora da bude široke svesti, oslobođen ljubomore i pomalo povodljiv, čak i ako to nije njegova prava priroda. On će morati da bude pravi umetnik kako bi u svemu mogao da prati i zadovoljava interese jednog Strelca.

S ovim znakom horoskopa nije teško živeti. Ali zbog njihovog nedostatka osećaja, velikog nestrpljenja za bilo šta što je ograničeno ili strogo utvrđeno pravilima, partneri ovog znaka moraće da proširi svoje horizonte, kako bi s njim bili na ravnoj nozi.

NJihove strasti su sportske i avanturističke. Oni su veseli i zanimljivi saputnici koji ljubav doživljavaju kao srećnu okolnost. Sva njihova osećanja i želje usmereni su na brzu i momentalnu akciju.

(Blic žena)

BONUS VIDEO: