Brak za neke znači sigurnost, bliskost i zajedničku budućnost, dok drugi teško podnose pomisao da moraju da se odreknu dela svoje slobode. Iako umeju iskreno da vole, potreba za nezavisnošću i ličnim prostorom može im otežati zajednički život.

Prema astrologiji, ova tri horoskopska znaka posebno teško prihvataju ograničenja koja brak često donosi. Foto: Depozitfoto/olegparylyak.gmail.c

1. Strelac – ljubav bez kaveza

Strelčevi obožavaju slobodu, nova iskustva i osećaj da je ceo svet pred njima. Privlače ih ljudi sa kojima mogu da rastu, putuju, isprobavaju nove stvari i prihvataju promene. Međutim, kada se veza pretvori u niz obaveza, romansa za njih postepeno gubi svoju čar.

Strelac može iskreno voleti svog partnera, brinuti o njemu i sanjati o zajedničkoj budućnosti. Ipak, teško prihvataju ideju da nakon stupanja u brak sve mora da se odvija po unapred određenom obrascu: posao, kuća, unapred isplanirani vikendi i odmori u strogo definisanim terminima.

Posebno im teško pada ako partner pokušava da kontroliše svaki njihov pokret, pokazuje ljubomoru prema njihovim prijateljima ili njihovu želju da budu sami tumači kao znak zahlađenja emocija. U takvoj situaciji, Strelac može početi da se povlači, izbegava ozbiljne razgovore i traži načine da povrati svoju uobičajenu nezavisnost. Foto: Depozitfoto/Peshova/SergIllin

Još jedna karakteristika ovog znaka jeste želja za novitetima. Kada veza postane predvidljiva, za Strelca je važno da pronađu nova zajednička interesovanja, zajedno istražuju nepoznato i ne dozvole da svakodnevnica potpuno proguta romansu.

Šta može pomoći Strelcu u braku? Partner koji ne pokušava da ga ograniči stegama, već je spreman na dogovor o zajedničkim obavezama. Za Strelca je važno da shvati da sloboda i vernost nisu međusobno isključive, ukoliko je veza izgrađena na poverenju.

2. Vodolija: Vole neke stvari da rade sami

Čini se da je Vodoliju često nemoguće „vezati”. Mogu biti pažljivi, zanimljivi sagovornici i posvećeni partneri, ali im je istovremeno potreban visok stepen nezavisnosti.

Za njih ljubav ne podrazumeva nužno stalnu bliskost. Osoba rođena u znaku Vodolije može nekoga iskreno voleti, a ipak želeti da provede veče sama, posveti se svojim hobijima ili se viđa sa prijateljima bez prisustva partnera. NJima često nije jasno zašto bi se takve želje doživljavale kao pretnja po vezu.

Teškoće nastaju kada se od Vodolije očekuje da neprestano pruža emocionalne potvrde ljubavi. NJima može biti teško da učestvuju u beskrajnim razjašnjavanjima odnosa, naročito ako se razgovori pretvore u optužbe, dramu i pokušaje izazivanja osećaja krivice. Foto: Depositphotos/Vadymvdrobot, sarayut

Umesto otvorenog sukoba, Vodolija ponekad bira distancu. Prvo postaje manje razgovorljiva, zatim sve ređe deli svoja iskustva, a s vremenom može postati toliko emocionalno udaljena da partner ima utisak kao da su osećanja iznenada nestala.

Zapravo, za Vodoliju je od velikog značaja osećaj da može biti svoja pored voljene osobe. Važno im je da veza ne proguta njihovu celokupnu ličnost.

Šta može pomoći Vodoliji u braku? Partnerstvo zasnovano na prijateljstvu, zajedničkim interesovanjima i poštovanju individualnosti obe strane. Ipak, Vodolija takođe mora naučiti da izražava svoja osećanja, umesto da koristi ćutanje i distanciranje kao univerzalno rešenje za probleme.

3. Blizanci – teško im je da žive bez promena

Blizanci su poznati po svojoj radoznalosti, društvenosti i žeđi za novim iskustvima. Uživaju u upoznavanju ljudi, razmeni ideja, promeni planova i isprobavanju novih stvari.

Na početku veze, Blizanci često stvaraju divnu, opuštenu atmosferu. Zabavno je razgovarati s njima, smejati se, praviti planove i potpuno zaboraviti na vreme. Međutim, nakon nekoliko godina zajedničkog života, može se ispostaviti da partneri imaju različite potrebe.

Jedna strana žudi za stabilnošću i predvidljivošću, dok druga traži kretanje i stalne promene. Blizancima može dosaditi monotona rutina, naročito ako par prestane da razgovara o suštinskim stvarima i ograniči komunikaciju samo na kupovinu, račune i kućne obaveze.

Još jedan potencijalni problem je izbegavanje neprijatnih razgovora. U nastojanju da održe laganu atmosferu, Blizanci ponekad pokušavaju da sve okrenu na šalu, promene temu ili odlože rešavanje problema za kasnije. Međutim, nerešeni problemi nikada ne nestaju, a njihov partner može steći utisak da se njegove brige ne shvataju ozbiljno. Foto: Depositphotos/agsandrew

Ipak, bilo bi nepravedno smatrati Blizance nesposobnim za vernost. Sama po sebi, radoznalost i društvenost ne sprečavaju osobu da izgradi dugotrajan odnos. Mnogo toga zavisi od zrelosti, vrednosti i spremnosti da se radi na braku.

Šta će Blizancima pomoći u braku? Zajedničke avanture, novi hobiji i sadržajna komunikacija. Važno je da imaju na umu da dugotrajan odnos ne mora nužno značiti dosadu, te da stabilnost može biti oslonac za nova otkrića, a ne prepreka na tom putu.

(Stil)

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