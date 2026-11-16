Vatra je buknula u ranim jutarnjim časovima i munjevito se proširila prostorijama, pričinivši ogromnu materijalnu štetu, dok je osamdesetdvogodišnja vlasnica zbog trovanja dimom kolima Hitne pomoći hitno transportovana na Vojnomedicinsku akademiju.

Gust dim kuljao iz stana, lekari odmah reagovali

Vatrena stihija zahvatila je stan koji se nalazi sa zadnje strane stambene zgrade u Resavskoj ulici. Dragana Daša Mrkonjić se tokom incidenta nagutala gustog dima, zbog čega je ekipa Hitne pomoći reagovala odmah po dolasku na lice mesta. Sanitetskim vozilom prevezena je na VMA, gde joj je pružena neophodna lekarska pomoć.

Na fasadi zgrade i oko prozora stana vidljivi su tragovi gareži i crnila koje je vatra ostavila za sobom, dok su ulazna vrata objekta nakon intervencije ostala zaključana.

„Tragedija je izbegnuta samo zahvaljujući vatrogascima“

Iako zvaničnih izjava o uzroku vatrene stihije još uvek nema, stanari zgrade u Resavskoj ističu da su minuti delili zgradu od još veće katastrofe: Foto: Depositphotos/macor

„Veća tragedija izbegnuta je samo zahvaljujući velikoj sreći i munjevitoj reakciji vatrogasaca-spasilaca. Stigli su na teren u najkraćem mogućem roku i uspeli da ugase vatru pre nego što je zahvatila i proširila se na okolne stanove“, navode komšije koje su svedočile jutarnjoj drami.

Tačan uzrok izbijanja požara za sada nije zvanično utvrđen, a detalji će biti poznati po završetku policijske istrage i uviđaja nadležnih organa.

Život posvetila pravu, sa Mrkonjićem ostala bliska do kraja

Dragana Daša Mrkonjić je tokom radnog veka radila kao advokat i sudija. Sa nekadašnjim ministrom saobraćaja i funkcionerom SPS-a Milutinom Mrkonjićem provela je više od tri decenije u braku. Iako su godinama živeli na odvojenim adresama, supružnici se nikada nisu zvanično razveli i zadržali su izuzetno bliske i dobre odnose sve do njegove smrti.

(Telefraf.rs)

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