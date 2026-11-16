Pomoć je namenjena kupovini ili izgradnji nekretnine za stalno stanovanje, a pravo na nju zavisi od starosne granice, boravišnog statusa i obaveze ostanka u opštini.

Albinen, u kantonu Vale, pokušava da zadrži stanovnike kroz finansijske podsticaje za stanovanje i porodice. Ipak, nije reč o novcu koji može da dobije svako ko odluči da se preseli u Švajcarsku, već o programu sa jasno definisanim uslovima, prenosi Klik.hr.

Potrebno je najmanje 200.000 franaka ulaganja

Prema informacijama i pravilniku opštine, finansijska podrška iznosi 25.000 franaka za pojedinca, 50.000 za par i dodatnih 10.000 franaka po detetu. To znači da porodica sa dvoje dece može da dobije ukupno 70.000 franaka, odnosno 76.000 evra.

Foto: Depositphotos/ankamonika

 

Jedan od uslova je da odrasli podnosioci zahteva imaju najviše 45 godina. Takođe, potrebno je uložiti najmanje 200.000 franaka u kupovinu, izgradnju ili renoviranje odgovarajuće nekretnine namenjene stalnom stanovanju. Vikendice nisu obuhvaćene programom.

Obavezan boravak i vraćanje novca

Strani državljani u trenutku isplate moraju da imaju dozvolu za stalni boravak, odnosno dozvolu C. Zahtev je potrebno podneti pre početka građevinskih radova ili odgovarajućeg upisa kupovine nekretnine.

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Novac se isplaćuje nakon završnog obračuna i odobrenja radova, odnosno upisa kupovine, uz uslov da korisnici imaju prebivalište u Albinenu. Sredstva se uplaćuju na hipotekarni račun kreditora.

Foto: Depozitfoto/happyalex

 

Važno je i da korisnici moraju da ostanu u opštini najmanje deset godina od isplate. Ukoliko u tom periodu prodaju nekretninu ili se odsele, dužni su da vrate dobijeni novac, uključujući i dodatke za decu.

Za sve koji razmišljaju o ovom programu važno je da provere aktuelne uslove direktno sa opštinom. Ova finansijska podrška sama po sebi ne podrazumeva pravo na useljenje u Švajcarsku niti automatsko dobijanje boravišne dozvole.

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