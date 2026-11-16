Pomoć je namenjena kupovini ili izgradnji nekretnine za stalno stanovanje, a pravo na nju zavisi od starosne granice, boravišnog statusa i obaveze ostanka u opštini.

Albinen, u kantonu Vale, pokušava da zadrži stanovnike kroz finansijske podsticaje za stanovanje i porodice. Ipak, nije reč o novcu koji može da dobije svako ko odluči da se preseli u Švajcarsku, već o programu sa jasno definisanim uslovima, prenosi Klik.hr.

Potrebno je najmanje 200.000 franaka ulaganja

Prema informacijama i pravilniku opštine, finansijska podrška iznosi 25.000 franaka za pojedinca, 50.000 za par i dodatnih 10.000 franaka po detetu. To znači da porodica sa dvoje dece može da dobije ukupno 70.000 franaka, odnosno 76.000 evra. Foto: Depositphotos/ankamonika

Jedan od uslova je da odrasli podnosioci zahteva imaju najviše 45 godina. Takođe, potrebno je uložiti najmanje 200.000 franaka u kupovinu, izgradnju ili renoviranje odgovarajuće nekretnine namenjene stalnom stanovanju. Vikendice nisu obuhvaćene programom.

Obavezan boravak i vraćanje novca

Strani državljani u trenutku isplate moraju da imaju dozvolu za stalni boravak, odnosno dozvolu C. Zahtev je potrebno podneti pre početka građevinskih radova ili odgovarajućeg upisa kupovine nekretnine.

Novac se isplaćuje nakon završnog obračuna i odobrenja radova, odnosno upisa kupovine, uz uslov da korisnici imaju prebivalište u Albinenu. Sredstva se uplaćuju na hipotekarni račun kreditora. Foto: Depozitfoto/happyalex

Važno je i da korisnici moraju da ostanu u opštini najmanje deset godina od isplate. Ukoliko u tom periodu prodaju nekretninu ili se odsele, dužni su da vrate dobijeni novac, uključujući i dodatke za decu.

Za sve koji razmišljaju o ovom programu važno je da provere aktuelne uslove direktno sa opštinom. Ova finansijska podrška sama po sebi ne podrazumeva pravo na useljenje u Švajcarsku niti automatsko dobijanje boravišne dozvole.

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