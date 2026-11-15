Dva muškarca, za koje se sumnja da su britanski turisti, izazvala su ogorčenje javnosti nakon što su iz dvorišta istorijske crkve u Litvaniji odnela pozlaćenu statuu Isusa Hrista, a zatim je razbila tokom fotografisanja. Čitav incident zabeležile su sigurnosne kamere, a policija je pokrenula istragu.

Incident se dogodio 11. novembra, oko 21 čas, u starom delu Viljnusa, glavnog grada Litvanije, ispred crkve Svetilišta Božjeg milosrđa.

Na snimku koji se proširio društvenim mrežama vidi se muškarac kako nosi statuu Isusa, koju je prethodno skinuo sa drvenog krsta u crkvenom dvorištu.

NJegov prijatelj za to vreme sedi na klupi i mobilnim telefonom snima čitavu situaciju.

Pokušali da se fotografišu, pa razbili statuu

Na snimku se vidi kako muškarac sa statuom prilazi prijatelju, smeje se i pokušava da pozira.

Prema pisanju britanskih medija, muškarac je govorio nerazgovetno, zbog čega se pretpostavlja da je bio pod dejstvom alkohola.

U jednom trenutku izgovorio je reči "Slava Gospodu'', nakon čega je nastavio da se igra statuom. Međutim, dok ju je držao u rukama, statui su iznenada otpale obe ruke. Nekoliko trenutaka kasnije ostatak figure pao je na pločnik i razbio se u više delova.

Muškarac je ostao zatečen, držeći odlomljene ruke statue, dok je njegov prijatelj nastavio da snima. Nakon što su shvatili šta se dogodilo, obojica su napustila mesto incidenta.

Policija pokrenula istragu

Litvanska policija potvrdila je da je pokrenuta istraga zbog oštećenja verske statue.

Prema prvim informacijama, dvojica muškaraca mogla bi da budu britanski turisti, jer se na snimku čuje engleski jezik sa akcentom koji podseća na britanski. Ipak, njihovo državljanstvo nije zvanično potvrđeno.

Policija je prvobitno pozvala građane da pomognu u identifikaciji osumnjičenih.

Prema informacijama objavljenim 14. novembra, istražitelji su u međuvremenu identifikovali i saslušali jednog osumnjičenog, kojem je uručeno obaveštenje o sumnji, dok mu je identifikacioni dokument privremeno oduzet. Istraga se nastavlja.

Sveštenik objavio snimak i pozvao građane da pomognu

Snimak incidenta na društvenim mrežama objavio je sveštenik Elijas Anatolijus Markauskas iz Svetilišta Božjeg milosrđa. On je pozvao građane da podele video kako bi pomogli policiji da pronađe odgovorne. Prema njegovim rečima, statua se nalazila na drvenom krstu u dvorištu crkve, nedaleko od mesta na kojem je kasnije razbijena.

Sveštenik smatra da je muškarac verovatno bio pod dejstvom alkohola i da uništavanje statue nije nužno bilo motivisano mržnjom prema hrišćanstvu. Takođe je izrazio spremnost da se sastane sa odgovornim muškarcem i razgovara sa njim.

Oštećena statua iz poznatog verskog svetilišta

Svetilište Božjeg milosrđa jedna je od poznatih verskih znamenitosti Viljnusa. U crkvi se nalazi čuvena slika Božjeg milosrđa iz 1934. godine, koja ima poseban značaj za katoličke vernike.

Razbijena figura Isusa bila je postavljena na krstu u crkvenom dvorištu, gde su vernici dolazili da se mole. Iako je u pojedinim medijima opisana kao zlatna, reč je o figuri zlatne boje, a ne o statui izrađenoj od čistog zlata.

Policija nastavlja da utvrđuje okolnosti incidenta i odgovornost osumnjičenih, prenosi "Srbija danas".

BONUS VIDEO: