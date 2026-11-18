Patrijarh Pavle preminuo je 2009. u 95. godini, a sahrani je prisustvovalo više stotina hiljada ljudi. Bio je omiljen u narodu zbog skromnosti i mudrosti, sahrani je prisustvovalo više stotina hiljada ljudi, a jedna priča iz njegovog života dok je bio vladika na Kosovu i Metohiji se i dalje prepričava kada je imao bliski susret sa naoružanim vojnicima, pripadnicima takozvane OVK.

Imao je bliski susret sa pripadnicima takozvane Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) koji su od njega tražili da se pomoli klečeći za poginule Albance. Bili su naoružani kada su to tražili od njega, a patrijarh Pavle na sreću nije zadobio nikakve povrede u ovom susretu. Foto: Z. Knežević

Tadašnji vladika im je smirenim glasom odgovorio da se on moli uvek za sve žrtve klečeći u crkvi. Isto je uradio i tada što je iznenadilo pripadnike takozvane OVK.

"Kosovo i Metohija su sastavni deo života svakog pravoslavnog Srbina, kao što je i svaki Srbin neraskidivo povezan sa Kosovom i Metohijom. To nije samo teritorija.

To je pitanje našeg duhovnog bića. Otadžbina je srce čoveka, a mi smo u svoja srca postavili Kosovo i Metohiju.

Neka svakom roditelju Kosovo i Metohija budu jedna od prvih reči koje će šapnuti svom novorođenom detetu! Neka svaki ratar prvu brazdu zaore i posveti Kosovu i Metohiji!", govorio je patrijarh Pavle o Kosovu i Metohiji.

Ko je bio patrijarh Pavle?

Patrijarh Pavle je rođen 1914. godine u selu Kućanci u Slavoniji kao Gojko Stojčević. Rano je ostao bez roditelja, pa je odrastao uz tetku.

Školovao se u Sarajevu i Beogradu gde je studirao medicinu i teologiju. Zamonašio se 1946. godine kada je dobio ime Pavle.

Bio je više od 30 godina episkop raško-prizrenski, a onda je 1990. godine postao patrijarh srpski. Na čelu Srpske pravoslavne crkve ostao je do 2009. godine kada je preminuo 15. novembra u 95. godini. Foto: KOCA SULEJMANOVIC/AFP/Profimedia

Ostao je upamćen po skromnosti, mudrosti i pomirljivim porukama koje je stalno slao u vreme najvećih kriza za srpski narod. Vozio se gradskim prevozom, sa svima je uvek voleo da razgovara i uvek je isticao da je najvažnije da "budemo ljudi".

"Čovek ne može da zna vreme u kome će se roditi i u kome će živeti. To od njega ne zavisi, ne zavisi ni od kojih je roditelja, ni od kog naroda.

A od njega zavisi kako će postupati u datom vremenu. Da li kao čovek ili kao nečovek.

Bez obzira na to kom narodu pripada i od kojih je roditelja. Da mi damo vrednost vremenu u kome živimo, a ne samo da vreme daje vrednost nama, gde smo se rodili", govorio je patrijarh Pavle.

(Mondo)

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