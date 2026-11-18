Ipak, važno je napraviti razliku između crkvenog pravila i narodnog običaja. Ne postoji opšte pravilo pravoslavne crkve prema kojem je svaki stari kalendar zabranjeno baciti, niti je sam papir na kojem je odštampan svetinja. Poštovanje se, pre svega, odnosi na svetiteljske likove i sadržaj koji kalendar može da sadrži.

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Šta treba da uradite sa starim crkvenim kalendarom?

Prema savetima pravoslavnih sveštenika, ukoliko kalendar sadrži ikone Isusa Hrista, Bogorodice ili svetitelja i više nije za upotrebu, preporučuje se da ga dostojno odložite. Jedan od tradicionalnih načina jeste spaljivanje, a pepeo se potom zakopava na čisto mesto na kojem se ne gazi. Takođe, osveštane stvari se često nose u crkvu na Badnje veče kada se spaljuje badnjak i tada zapale.

Druga mogućnost je da stari kalendar odnesete u crkvu i predate svešteniku. Tako ćete izbeći nedoumice oko toga kako da ga odložite, a sveštenik će vam objasniti šta je najprimerenije u konkretnom slučaju.

U pravoslavnoj tradiciji spaljivanje ili zakopavanje koristi se i za druge oštećene predmete koji su bili namenjeni verskoj upotrebi, poput papirnih ikona i pohabanih bogoslužbenih materijala.

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Da li stari kalendar možete da sačuvate?

Ako je kalendar očuvan i na njemu se nalaze ikone koje želite da zadržite, nema razloga da ga uklanjate iz kuće samo zato što je godina prošla. Možete ga sačuvati na urednom i prikladnom mestu.

Takođe, nema potrebe da se plašite da ćete učiniti nešto loše ako ne možete odmah da ga odložite na preporučeni način. Nije suština pravoslavne vere u strahu od predmeta, već u poštovanju onoga što oni predstavljaju.

Najjednostavnije je da, kada dođe vreme da se rešite starog crkvenog kalendara, pitate svog parohijskog sveštenika za savet. Tako ćete postupiti sa poštovanjem, bez nepotrebnog stvaranja sujeverja i straha.

(Lepa i srećna)

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