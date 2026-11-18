Glavni problem ovih horoskopskih znakova jeste to što najpre burno reaguju, a tek potom razmisle, dok odluke donose vodeći se osećanjima umesto znanjem i činjenicama. Sa druge strane, sve one koje naljuti ova lista, ima i druga strana medalje: Oni su u astrološkim krugovima upisani kao oni pripadnici zodijaka koji imaju najviše sreće u životu.

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Rak: Apsolutni šampion liste zbog hiperosetljivosti

Na neslavnom prvom mestu našao se Rak. Razlog za vodeću poziciju leži u njihovoj izraženoj hiperosetljivosti i sklonosti ka preteranim reakcijama koje nisu ni logične ni inteligentne. Upravo na Rakove se najviše odnosi to da prvo reaguju pa tek onda promisle, kao i da svoje ključne odluke donose na osnovu emocija, a ne na znanju i realnim činjenicama.

Strelac: Ostavljaju utisak da ne umeju da se bore za sebe

Drugo mesto zauzeo je Strelac. Pripadnici ovog znaka često se doživljavaju kao opsednuti samima sobom, izrazito neodlučni i skloni tome da se uopšte ne bore za sebe. Zbog ovakvog ponašanja u javnosti odaju utisak manje inteligentnih osoba, iako zapravo predstavljaju znak koji možda i najbolje sagledava širu sliku.

Ovan: Najveća misterija Zodijaka

Treću poziciju zauzeli su Ovnovi, koji važe za najveću enigmu ove liste jer su istovremeno izuzetno inteligentni i skloni neverovatnim glupostima. Izgledaju nevino i mnogima deluju zabavno jer stvari jednostavno ne umeju da shvate ozbiljno. Ipak, njihova najveća slabost jeste manjak emocionalne inteligencije koja je neophodna da bi razumeli druge ljude.

Vaga: Obožavaju savršenstvo, ali manipulacijama idu do apsurda

Sledeće na listi su Vage, koje na prvi pogled ostavljaju utisak inteligentnih osoba, ali svoju moć najčešće koriste za manipulisanje okolinom. Za razliku od Ovnova, Vage odlično čitaju i razumeju tuđa osećanja. Međutim, one obožavaju savršenstvo, a kako bi ga po svaku cenu postigle, spremne su da naprave svakakve gluposti. Foto: Depositphotos/chaoss, peshkova

Lav: Egocentrični i spremni na sve samo da bi im se svet divio

Peto mesto rezervisano je za Lavove, koji su skloni preterivanju i neverovatno egocentrični. NJihova želja da ih drugi zavole i da im se dive ide toliko daleko da će pokušati da budu baš sve — čak i ono u čemu uopšte nisu dobri. Upravo ta nesmotrena spremnost na gluposti osigurala im je visoku poziciju na ovoj listi.

Bik: Ne podnose reč "ne" i potpuno se gube čim nije po njihovom

Poslednji na ovom spisku su Bikovi, koji su opisani kao egocentrični i glupkasti, ponajviše zato što ne umeju da se na pametan način nose sa odbijanjem. Kada situacija ne ide onako kako su zamislili, Bikovi znaju burno i preterano da reaguju, bivaju potpuno zbunjeni i izgubljeni, što nikako ne pomaže da ih okolina doživi kao mudre i inteligentne osobe.

(Blic žena)

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