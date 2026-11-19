U prošlosti se verovalo da bubamare donose sreću i blagostanje, jer su ih ljudi smatrali nebeskim darom. U celom regionu se ovaj insekt naziva upravo bubamara, ali jeste li znali da se u standardnom hrvatskom jeziku i znanstvenoj literaturi koristi i potpuno drugačiji izraz – božja ovčica.

Iza oba naziva krije se ista, vekovima stara simbolika i dubok osećaj zahvalnosti prema tom sićušnom stvorenju. U prošlosti, pre pojave savremenih pesticida, najezde biljnih vaši mogle su uništiti čitave useve i dovesti do gladi. Poljoprivrednici su primetili da se u takvim trenucima pojavljuju ti mali crveni insekti koji spašavaju rod.

Zbog te velike koristi, ljudi su ih doživljavali kao dar s neba – „božanska” stvorenja koja donose sreću i blagostanje. Budući da je reč o nežnom, bezopasnom i pitomom insektu, u hrvatskom jeziku dobio je naziv „božja ovčica”. Slična logika postoji iu drugim kulturama: Rusi i Poljaci nazivaju ga „božjom kravicom”, dok je u Sloveniji poznata pod jednako neobičnim imenom – *pikapolonica*. Foto: Gemini/AI ilustracija

Zbog čega su bubamare jake crvene boje

Kod većine vrsta bubamara telo je ovalnog oblika i kao kod svih tvrdokrilaca, pokrilca su tvrda i štite dva nežna krila koja su spakovana ispod njih kada buba miruje. Pokrilca su jarko obojena. Uobičajena predstava o bubamari je poznata: mala crvena buba sa crnim tačkicama i crnom glavom. Međutim, bubamare mogu biti raznih boja: žute, narandžaste, skerletnocrvene ili crne sa tačkicama; veliki broj vrsta su jednobojne: crne, sive ili braon i laici ih vrlo teško mogu razlikovati od drugih buba. NJihova jarka upozoravajuća obojenost (aposematska obojenost) uglavnom služi da bi odbila grabljivce. Ovakva odbrana uspeva uglavnom zato što svi grabljivci jarke boje (naročito crveno-crnu i žuto-crnu kombinaciju) povezuju sa otrovnošću ili gadnim ukusom. Ta obojenost nije bezrazložna, jer su bubamare zaista i otrovne za manje grabljivce, poput guštera ili ptica, dok bi čoveku bilo potrebno da pojede mnogo bubamara da bi se otrovao.

(Kurir/SlobodnaDalmacija)

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