On je poput anđela čuvara koji štiti vaše dete od iskušenja koja ga čekaju na životnom putu.

U narodu se smatra da, kakve kumove izaberu roditelji detetu, takvi će ostati ceo život. Krštenje se obavlja samo jednom, pa je važno koga će roditelji izabrati.

Šta običaji kažu - koje osobe ne bi trebalo birati za kumove?

Veruje se da za kumu ne bi trebalo izabrati devojku mlađu od 14, a za kuma dečaka ispod 15 godina. Foto: Viktorio Nitov / Alamy / Profimedia

Za kumove ne bi valjalo uzeti ni monaha ili monahinju, ali ni osobe koje pate od nekog mentalnog oboljenja. Ni roditelji deteta ne mogu da budu kumovi.

Venčani kumovi

U našem narodu se smatra da mlada ne bi trebalo da uzima za kumu neudatu devojku, a mladoženja neoženjenog momka. Takođe, prema jednom starom mišljenju naroda, ne valja uzimati ni trudnicu za kumu.

Za kumu ili kuma najbitnije je da izaberete osobu koja je dobar čovek i koja zna jasnu razliku između dobra i zla. Takođe, ta osoba treba da bude strpljiva i dobar duhovni roditelj vašem detetu.

(Lepote Srbije)

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