On je poput anđela čuvara koji štiti vaše dete od iskušenja koja ga čekaju na životnom putu.
U narodu se smatra da, kakve kumove izaberu roditelji detetu, takvi će ostati ceo život. Krštenje se obavlja samo jednom, pa je važno koga će roditelji izabrati.
Šta običaji kažu - koje osobe ne bi trebalo birati za kumove?
Veruje se da za kumu ne bi trebalo izabrati devojku mlađu od 14, a za kuma dečaka ispod 15 godina.
Za kumove ne bi valjalo uzeti ni monaha ili monahinju, ali ni osobe koje pate od nekog mentalnog oboljenja. Ni roditelji deteta ne mogu da budu kumovi.
Venčani kumovi
U našem narodu se smatra da mlada ne bi trebalo da uzima za kumu neudatu devojku, a mladoženja neoženjenog momka. Takođe, prema jednom starom mišljenju naroda, ne valja uzimati ni trudnicu za kumu.
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Za kumu ili kuma najbitnije je da izaberete osobu koja je dobar čovek i koja zna jasnu razliku između dobra i zla. Takođe, ta osoba treba da bude strpljiva i dobar duhovni roditelj vašem detetu.
(Lepote Srbije)