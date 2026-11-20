Vučji dani svake godine počinju na Đurđic, 16. novembra, a završavaju se na Svetog Mratu, koji se obeležava 24. novembra. Prema narodnom verovanju, Sveti Mrata smatra se zaštitnikom vukova, pa se verovalo da upravo u ovom periodu ima posebnu vlast nad ovim životinjama. Prema predanju, svetac obilazi domaćinstva, posmatra kako se ljudi ponašaju i rade, a potom određuje kuda će vukovi krenuti i čija će stada napasti. Posebno se strahovalo od hromog vuka, poznatog kao kriveljan, za kojeg se verovalo da ga Sveti Mrata šalje kao kaznu domaćinima koji ne poštuju običaje i ne vode računa o svom domu.

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Šta se nikako ne radi tokom "vučjih dana"?

U narodu su se sa ovim periodom povezivale brojne zabrane, a najvažnije su se odnosile na kućne poslove, ručni rad i iznošenje stvari iz domaćinstva.

Prema starim običajima, od Đurđica do Svetog Mrate trebalo bi izbegavati sledeće:

Ne daje se ništa iz kuće – verovalo se da tokom takozvanih vučjih dana ne treba pozajmljivati niti iznositi stvari iz domaćinstva, jer se tako, prema narodnom verovanju, iz kuće mogu izneti sreća i napredak

Ne prede se vuna – predenje i drugi poslovi sa vunom smatrani su nepoželjnim, jer su se povezivali sa simbolikom vukova i zaštitom stoke

Ne rade se ručni radovi – žene su se uzdržavale od šivenja, pletenja, vezenja i drugih sličnih poslova

U stara vremena, posebno je bilo važno da se tokom ovih dana ne love vukovi. Verovalo se da bi odlazak u lov na vukove mogao da izazove bes životinja, te da bi one mogle da se okrenu protiv domaćinstva. U pojedinim krajevima zapadne Srbije postojao je i neobičan običaj klanja crnog pileta ili mladog crnog petla, kojim se, prema starim verovanjima, štitilo domaćinstvo od vukova. Slični običaji nisu bili rasprostranjeni svuda, već su se razlikovali od kraja do kraja.

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"Vučji dani" predskazuju kakva će biti zima

Osim zabrana, za Mratince se vezuje i staro narodno verovanje o tome kakva nas zima očekuje. Naši preci pažljivo su posmatrali vremenske prilike tokom ovog perioda, verujući da one mogu da nagoveste kakvo će biti vreme u narednim mesecima.

Prema narodnom predanju, ako su dani od Đurđica do Svetog Mrate magloviti, zima će biti promenljiva i maglovita. Ukoliko je vreme vedro, verovalo se da predstoji oštra, hladna zima sa mnogo mraza. Kišno vreme nagoveštavalo je, kako se verovalo, blažu zimu.

Postojala je i izreka da zima dolazi sa Đurđicem, a odlazi sa Đurđevdanom, čime se simbolično označavao početak i kraj hladnog dela godine.

(Blic žena)

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