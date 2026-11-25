Ona je navela da u Rusiji ljudi nemaju naviku da jedni drugima upućuju komplimente i da je tamo prava retkost da nekome spontano kažu da lepo izgleda, dok je u Srbiji situacija sasvim drugačija.

- Slušajte, kada sam živela u Rusiji ljudi nisu imali naviku da jedni drugima daju komplimente, to je zaista bila retkost. Retko bi ti neko spontano rekao da si lepa i da danas odlično izgledaš, a ovde u Srbiji primetila sam nešto sasvim drugačije. LJudi mnogo češće daju komplimente - ispričala je Polina.

Kako je objasnila, veruje da i u više slučajeva ljudi u Srbiji ponekad izgovore lepu reč samo da bi nekome ulepšali dan, što ona vidi kao važan oblik svakodnevne podrške.

- I to ne govorim samo o sebi zato što sam Ruskinja, svakodnevno čujem kako ljudi oko mene jedni drugima govore "kako si danas lepa", "baš dobro izgledaš", "kako ti lepo to stoji" i to je još jedna kulturološka razlika koju sam primetila između Rusije i Srbije - dodala je ona.

Na kraju je poručila da joj se ova osobina naših ljudi izuzetno dopada i da bi svi trebalo da se vode tim primerom.

- Srbi zaista vole da daju komplimente i ne štede na lepim rečima i to mi se mnogo dopada. To treba tako da bude i da postoji u životu, treba da podržimo jedni druge i ulepšamo svaki dan - zaključila je Polina.

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