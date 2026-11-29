Beograđanin Aleksandar Tomić pobedio je u kvizu 'Superpotera' i osvojio 900.000 dinara, iako je igru počeo sa dve greške.



Presudio je tačan odgovor na pitanje o nadimku lika Dragana Bjelogrlića iz serije 'Vratiće se rode' - rekao je 'Ekser'.

Beograđanin Aleksandar Tomić ostvario je veliki uspeh u kvizu "Superpotera". On je odlučio da brani sumu od 900.000 dinara i suoči se sa četiri Tragača, a o odlučujućem pitanju i njegovom odgovoru sada bruji cela zemlja. Foto: RTS printskrin

Iako je igru započeo sa dve greške, Aleksandar je uspeo potpuno da preokrene situaciju. Tačnim odgovorom na svega nekoliko sekundi pre isteka vremena odneo je pobedu nad Tragačima u "Superpoteri".

"Koji sinonim za klin je nadimak lika Dragana Bjelogrlića u seriji "Vratiće se rode"?", bilo je pitanje koje je pročitao voditelj Jovan Memedović.

"Ekser", rekao je Aleksandar, što je bilo tačno.

Tragači posle nisu imali vremena da odgovore na sledeće pitanje, a Tomiću je ovo donelo pobedu i 900.000 dinara kao nagradu.

"Bravo, Aleksandre", kazao je voditelj Jovan Memedović. Foto: RTS printskrin

On je, kao i ostali takmičari, pokušao da stigne što dalje u kvizu, a po ispadanju iz istog Milan mu je poželeo srećan put do grada u kom živi.

Podsetimo, glumca Janka Radišića imali smo prilike nedavno da gledamo u "Poteri" na RTS-u.

Janko je diplomirani glumac, a ima i svoju grupu, te svira gitaru po kafanama.

"Srećan put za Užice", rekao mu je Milan Bukvić na kraju učešća.

(Mondo)

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