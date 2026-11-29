Megan je urednica rubrike u prestižnom američkom časopisu „Conde Nast Travel”, koji je specijalizovan za luksuzna putovanja, gastronomiju i svetske destinacije.

U okviru serijala u kojem u NJujorku isprobava hranu iz svih zemalja sveta, Spurelova je ovog puta odlučila da testira bosansku kuhinju.

Video počinje degustacijom ćevapa, za koje je odmah primetila da su izuzetno sočni, ali i ne previše masni.

„Sviđa mi se kada na tanjiru ima malo ulja. Zovu se ćevapi. Tako su sočni, a zapravo nisu mnogo masni. Mala, sočna kobasica, pečena na roštilju, ima taj izraženiji ukus roštilja, što mi se zaista dopada”, rekla je Megan, dodajući da je u recenzijama na Guglu videla da se ćevapi jedu tako što se stavljaju direktno u lepinju.

Nakon ćevapa, na red je došla sarma, koju je opisala kao blago i izuzetno prijatno jelo koje se „topi u ustima”, posebno pohvativši sos sa crvenom paprikom i mirođijom.Probala je i pire krompir serviran u obliku kuglica.

Ipak, najviše se oduševila kada je probala burek.

"Testo je punjeno mesom i kružnog oblika, a zatim se seče na komade. Parče je bilo ogromno, zauzimalo je skoro polovinu tanjira. Testo je iznutra meko, a spolja lisnato i zlatno. Čujete li kako hrska? Šta više čovek može da poželi?”, upitala je oduševljeno.

„U pitanju je jednostavna, domaća hrana koja greje dušu – klasična i pristupačna; obožavam je”, zaključila je Megan.

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