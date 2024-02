Monah Arsenije Jovanović nikad nije krio kroz koja iskušenja je prošao da bi sada živeo u miru sa sobom. Jednu takvu priču o strašnom iskušenju koje je doživeo dok je boravio u NJujorku ispričao je otvoreno i bez zadrške:

"Nije prošlo ni godinu dana, ja sam shvatio kolika je to planetarna prevara. U tom gradu su najopasniji likovi iz celog sveta po pitanju finansija, okultizma, kulture, umetnosti, a sve u cliju sticanja vlasti, koristi, obogaćivanja na račun slabijih. To je jedan robovlasnički sistem bez trunke bilo kakve ljubavi ili prijateljstva. Samo jedna užasna vampirska priča sa svim tim likovima koji su ogrezli do guše u krvi i grehu, a koji su jako bogati materijalno, koji vladaju svetom. Ja sam sa nekima od njih ulazio u direktan kontakt, koji su hteli moje mlado telo. Bio sam lep, mlad, plav, uspešan”, ispričao je monah Arsenije. Foto: Jutjub printskrin/HelmCast

On je rekao kako je dolazio u kontakt sa nekoliko ljudi koji su se nalazili u vrhu svetskog društva.

“Jedan je bio prijatelj sa kongresmenima, a bio je kućni prijatelj sa tadašnjim gradonačelnikom NJujorka. Drugi je bio Meksikanac, potomak meksičke kraljevske loze, čuveni dizajner nakita. Obojica su želeli da im ja budem ljubavnik i pratilac na putovanjima i banketima. Ovaj dizajner nakita mi je rekao da ja mogu da imam i devojku, ali je bitno da mu budem pratilac. Rekao mi je da ću imati sve što poželim, da ću imati pristup svakoj svetskoj galeriji, pošto sam u to vreme već slikao. FOTO: Monah Arsenije - Zvanični kanal manastira Ribnic

Naravno da bi na tim putovanjima bilo i telesnog kontakta. Ovaj drugi me je odveo u njegovu kuću na tri sprata. Imao je 82 godine i otvoreno je predlagao da mu budem ljubavnik, i isto mi je sve nudio, možda i više od prvog. To su užasni izazovi, posle takvog predloga ne možeš da spavaš noću. Jedan glas ti govori – ej čoveče je l’ znaš šta je tebi ponuđeno. Drugi glas kaže – beži glavom bez obzira. Taj drugi glas je pobedio”, ispričao je monah Arsenije.