1. Prva mudrost: AKO TE NEŠTO BOLI, ĆUTI

Postoji priča iz davnina o starcu Eziju.

Postoji priča iz davnina o starcu Eziju.

Starac Ezio je ostao sam na farmi nakon što je njegov sin otišao u vojsku. Ezio je radio naporno i sam upravljao celim imanjem. Jednog dana mu je prišao komšija i upitao ga: „Kako si, Ezio?" „Bole me leđa", požalio se Ezio svom komšiji. Ubrzo se širom oblasti proširila glasina da starac Ezio ima loša leđa i da ne može sam da se brine o svom imanju i životinjama. Stoga je počeo da dobija ponude od komšija da proda imanje za malo novca. Kada im je rekao da je to premalo za takvo imanje, rekli su: „Bolje je išta nego ništa. Bole te leđa, star si i slab, prodaj imanje." Niko mu nije ponudio pomoć, svi su samo želeli da ga iskoriste. Starac je nastavio da ćuti i radi, a kada mu je sin došao iz vojske, stari Ezio mu je predao imanje u nasledstvo. Sin se zahvalio ocu i zamolio ga da mu da najneophodniji savet koji bi mu pomogao da živi srećnim životom. A Ezio mu je dao najvažniji savet: "Ako te nešto boli, ćuti. U suprotnom će ti prvo dati ono najbeskorisnije - sažaljenje, a onda će te udariti gde boli."

2. Druga mudrost: NE GOVORI PRIJATELJU ONO ŠTO NE BI REKAO NEPRIJATELJU

Svaki čovek ima svetlu i tamnu u sebi, nikad se sa sigurnošću ne zna kada će se ova mračna strana probuditi i šta će je probuditi. Bolje je ne reći prijatelju ono što ne biste rekli ni svom neprijatelju. Ako kažete prijatelju i on iskoristi vašu tajnu, bićete ljuti na dvoje ljudi: na sebe i na svog prijatelja.

3. Treća mudrost: NIKADA NE GOVORI LOŠE O SEBI

Još jedna kratka, ali veoma mudra priča arapskih mudraca.

Još jedna kratka, ali veoma mudra priča arapskih mudraca.

Starac Okam je živeo u pustinji 10 godina. Svaki dan je vredno radio i pokušavao da nađe vodu i kada je uspeo, svi seljani su dolazili da mu čestitaju, ali on nije hteo da se hvali i verovao je da nije učinio ništa vredno. Rekao je: „To nije moja zasluga, samo mi je Bog pomogao da to postignem. Ubrzo su svi počeli da tretiraju njegovo otkriće vode kao nešto malo vredno i nevažno. Umesto da piju vodu, na tom izvoru su prali noge. I ubrzo se voda pretvorila u zagađeno i blatnjavo jezerce. Starca je to strašno povredilo, ali su ljudi na njegove napore reagovali baš onako kako im je on sam rekao – kao da je to sitnica, a ne vredan izvor.

Onaj ko ponižava i ne ceni sebe daje primer drugima da se ponašaju isto tako prema njemu - bez poštovanja. Ako se čovek ophodi prema sebi sa poštovanjem i ponaša se dostojanstveno, onda će se drugi prema njemu odnositi sa poštovanjem.

4. Četvrta mudrost: NE ŽALI SE

U svetu koji nas često podstiče da izrazimo svoje pritužbe i negodovanja, mudrost Ibn Arabija, filozofa i teologa iz 12. veka, nudi pronicljiv uvid u vrlinu strpljenja. Prema Arabiju, možete se žaliti samo u molitvi, u trenucima posebnih teškoća. Ostatak vremena treba izdržati i živeti a da vas ne ometaju žalbe i suze.

"Strpljenje znači čuvati dušu da se ne žali bilo kome drugom osim Bogu."

