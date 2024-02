Patrik Svejzi proslavio se ulogom u filmu Prljavi ples, a mnogi su ostali šokirani kada je glumac, nakon dvogodišnje borbe, 2009. preminuo do raka pankreasa. Imao je samo 57 godina.

Skoro dve godine Patrik Svejzi se borio sa rakom, da bi 14. septembra 2009. godine preminuo u svojoj kući pored supruge Lize. Imao je samo 57 godina.

Vest o smrti Patrika Svajzija ostavila je šokirane njegove obožavaoce. Borba sa rakom bila je kratka ali brutalna. Bukvalno preko noći, rak je pojeo nekada mišićavo telo Patrika Svejzija pretvarajući ga u starca.

Patrik Svejzi rođen je 18. avgusta 1952. godine u porodici instruktora plesa i rodeo kauboja. Majka ga je upisala na svoj čas plesa skoro čim je prohodao. Kao dečak koji je odrastao u Hjustonu u Teksasu, skoro svakodnevno je dobijao batine od nasilnika zbog svoje ljubavi prema baletu. Foto: Profimedia

Međutim, Svajzi je imao i dosta tatinih atributa. Voleo je da jaše konje, a koliko je bio dobar svedoči i nadimak „šaptač konjima“. Postojala je i određena količina kaubojskog razmetanja koja je izašla na videlo dok je Svajzi odrastao. Tinejdžer je imao čvrstu ličnost, a imao je reputaciju Kazanove.

Na času svoje majke, Patrik Svajzi je upoznao ljubav svog života, Lizu Nijemi.

Liza je prolazila pored plesnog studija i svaki dan gledala bez daha ako Patrik pleše. NJegova majka ju je pozvala da uđe i da pleše besplatno zajedno sa njim. Par se tu i tada povezao i zajedno su ostali dok ih smrt nije razdvojila. Foto: Profimedia

1972. godina Patrik Svejzi se preselio u NJujork da bi ostvario svoje snove, a plesna kompanija Eliot Feld angažovala ga je kao glavnog plesača. Međutim, buknula je stara povreda kolena, a sledeća operacija, infekcija i strah od amputacije koštale su ga karijere plesača.

Patrik i Liza venčali su se u leto 1975. godine, kada je ona imala 19, a on 22 godine. Sledeće godine je počeo da radi kao scenski glumac i plesač. NJegov debi na Brodveju bila je uloga u Goodtime Charlei-u. Takođe je zaradio ulogu u Vest Side Stori, a 1978. je dobio ulogu Denija Zuka u scenskoj produkciji Grease.

Ubrzo su počele da se pojavljuju TV i filmske ponude.

Osim fizičkog neuspeha zbog povrede kolena, Patrik Svejzi se takođe suočio sa psihološkim demonima koji potiču iz njegovog detinjstva. Svojoj majci je pripisao zasluge za to što mu je usadila snažnu radnu etiku, ali je njegova žena kasnije otkrila da je mamino insistiranje na savršenstvu ponekad moglo da preraste u fizičko zlostavljanje. Foto: Profimedia

U dokumentarcu iz 2019. godine "Ja sam Patrik Svejzi", njegova udovica Liza je izjavila da je Svajzijeva mama „zaista bila primer onoga što se dešava u porodici u ciklusu zlostavljanja... Mogla je da bude veoma nasilna, ali to nije bilo ništa u poređenju sa onim što je i sama doživela kao dete”.

Svejzi je privatno ispričao da je na njegov 18. rođendan njegova majka „ubila boga u njemu“ pre nego što joj je tata rekao da će se razvesti od nje ako ikada ponovo dodirne njihovog sina. „Nikada ga nije udarila posle toga“, rekla je Liza.

Problemi sa majkom odveli su ga u zavistnost, da bi se 1997. godine podvrgao odvikavanju od alkohola. Tokom 40 godina pušio je 60 cigareta dnevno.

Nakon što je u januaru 2008. dobio dijagnozu raka pankreasa u četvrtoj fazi, Svejzi je znao da će se boriti - iako nije očekivao da će pobediti u tom ratu. Uznapredovali rak pankreasa ima veoma nisku stopu preživljavanja; samo jedan procenat onih sa dijagnozom četvrte faze mogu da žive duže od pet godina, prema DŽonsu Hopkinsu. Svejzi je verovao da njegovi poroci verovatno „imaju neke veze“ sa njegovim rakom - ali nije dozvolio da to otupi njegov borbeni duh.

Smrt Patrika Svejzija

Tokom poslednjih nedelja, Svejzi je počeo da pati od ascitesa, nakupljanja tečnosti u stomaku. NJegov nagli gubitak težine oslabio je njegovu nekada atletsku građu, a lice mu se pretvorilo u lice starca.

Bolnica je insistirala da bude hospitalizovan njegovog lošeg stanja, ali Svajzi i njegova porodica su imali druge ideje o tome kako bi trebalo da izgledaju njegovi poslednji dani. NJegovi najmiliji su ga doveli kući da bi preminuo u svom krevetu na svom ranču konja.

Liza se seća da su stvari brzo napredovale kada je Svajzi bio kod kuće. Stavila mu je belu ružu na grudi i dovela njegovog omiljenog konja, Roha, da se oprosti od glumca. Foto: Profimedia

U svojim memoarima, napisala je: „Moje poslednje reči Patriku? „Volim te“, i to su bile njegove poslednje reči upućene meni. Cenila sam naše vreme, držala ga za ruku, slušala muziku, spavala sam sa rukom oko njega, glavom naslonjenom na njegovo rame, bez reči".

Dodala je: „U tišini ponedeljka ujutro, 14. septembra, pogledala sam mu lice i slušala male gutljaje vazduha koje je uzimao. Bilo je nečeg delikatnog, detinjskog u tome. Znala sam da je vreme.”

Patrik Svajzi je umro u naručju svoje žene. Par nije imao decu.

Lisa, sada ponovo udata žena, veruje da će se jednog dana njih dvoje ponovo spojiti. „Da. On će me čekati", rekla je. "I to je divna stvar."

(Stil/allthatsinteresting)

