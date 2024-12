Voditeljka Jovana Jeremić često izaziva mnoštvo reakcija kako zbog svojih izjava, tako i smelih stajlinga.

Ona je sada na svom profilu na Instagramu objavila emotivnu prepisku sa ocem. Foto: ATA images/A. Ahel

- Sutradan da me nema više, ispisala sam istoriju. Blago onom ko doveka živi, imao se zašta i roditi. Zato ti kažem, nema straha. Svi ćemo da umremo. Pamtiće se samo naša dela. Ono što smo dali i učinili. Na kraju svake godine sabiram utiske. Voli te tvoja ćerka. Hvala ti na svemu što si mi pružio u životu, ali najviše što si od mene napravio čoveka. Žena-čovek - glase Jovanine poruke ocu. Foto: Instagram printskrin/jeremicjovana

Koleginice prevrću očima kad me vide

Jeremićka je nedavno pričala i o tome kako su pojedine koleginice prevrtale očima kada je sretnu u hodniku, a da je za to zaslužan veliki uspeh, van granica naše zemlje, te je proradila sujeta.

- Mnogo je koleginica koje prevrnu očima kada prođem hodnikom. Ja to znam, ali nikad ne reagujem. Mnogima je to čudno, ali sam naučila da nema potrebe da na to reagujem, jer mi ne vibriramo na istoj energetskoj frekvenciji - rekla je ona za "Blic", pa dodala: Foto: TV Pink printskrin

- Rekla sam nedavno u jednoj emisiji da je i loša reklama dobra, pa se i to dosta komentarisalo. Ja sam samo iskrena osoba i ne zanima me šta će drugi da misle.

