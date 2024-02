- Jako sam srećna što imam unuke. Možda ne provodimo s njima onoliko vremena koliko bismo želeli, ali i to što provodim zaista mi puno znači i nekako me vraća u detinjstvo, u period kad su moja deca bila mala, kad možda nisam imala vremena da se igram sa njima. Ja nisam tu da ih odgajam, to će mama i tata, ja sam tu da u njima uživam i da možda nekad prekršim neke stvari koje im oni ne dopuštaju, ali u tome i jeste čar - ispričala je.

Poznato je kako Novak i Jelena imaju strog režim ishrane, pa tako i svoju decu uče o ishrani bez glutena, a baka Dijana ispričala je šta se dogodi kad joj unuci dođu u posetu. Foto: Jutjub printskrin/Dok anđeli spavaju

- Kad god ima vremena, pokušavamo da se vidimo, odemo na jezero, prošetamo... Dođu kod nas kući, da i unuci osete tu toplinu doma kod bake i dede. Vole moje palačinke. Uvek se čuje: ‘Bako, spremi nam palačinke!’ pa se onda nadmećemo: ‘Koje ćete, bezglutenske ili normalne?’, a Stefan kaže: ‘Bako, normalne, pusti te bezglutenske’ - ispričala je kroz smeh.

Inače, porodica Dijane Đoković poreklom je iz Vinkovaca. NJeni otac i majka rođeni su u Slavoniji, ali tokom mladosti su se oboje preselili u Beograd, gde su se venčali i gde je ona rođena.

BONUS VIDEO: