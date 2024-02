Glumac Goran Bogdan jedan je od onih glumaca koji ne voli da govori o privatnom životu u javnosti, a retko kad daje izjave bilo kog tipa za medije.

Međutim, sada se govoreći o trenutku u kojem živimo, dramski umetnik dotakao muško-ženskih odnosa i ravnopravnosti među polovima, koja se potencira u poslednje vreme. Foto: ATA images

- Pritisak tradicije nije samo na njoj, on je i na njemu i te kako, jer i muškarac je žrtva današnjeg šovinizma.

Izjava Gorana Bogdana nateraće vas da razmislite o težini reči

NJemu je nametnutno to da mora biti jak, da to mora da izgura, niko ga ne pita kako se on zapravo oseća. Foto: ATA images

Ta vrsta šovinizma melje sve na svom putu - bio je iskren glumac za "UNA" televiziju.

