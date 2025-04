Dado Topić koga su prozvali jugoslovenskim Mikom DŽegerom, kaže da sa istim entuzijazmom i dušom i dalje nastupa širom regiona. Ove godine ćemo ga gledati u takmičarskom programu “Beogradskog proleća”, gde će nastupiti sa kompozicijom “Slobodan čovjek“.

Dado je muzičar koji je bio član kultnih “Dinamita”, “Korni grupe“ i “Tajma”. Jednom prilikom muzički kritičar Peca Popović je napisao “da se za Topićev život, čovek valja roditi”. Foto: ATA images/A. Ahel

- To je stvarno lep kompliment, posebno kada je od Pece Popovića, čoveka koga izuzetno cenim. On je jedan izvanredan hroničar tog vremena i ne samo tog vremena. Uvek je imao jedan vrlo sofisticiran i istančan pristup kada je razmišljao koga i kojim imenom će nazvati. U njegove reči treba verovati. Nakon godina u grupi “Tajm”, ja se nisam izgubio u žalovanju zato što sastava više nema, već sam nastavio svoj posao. Moju misiju sam radio i dalje sa drugim mladim muzičarima. I dalje sam ostao u potrazi za harmonijom života. Jedina moguća harmonična strana mog života je da se bavim muzikom – jednom prilikom je rekao za “Blic magazin” legendarni pevač Dado Topić.

I kada je bio član “Korni grupe”, pevač je često voleo da kaže da je fizički u njoj ali ne i psihički. Foto: ATA images/A. Ahel

- Zato što sam imao sukob identiteta. Bio sam premlad da uspem da to rešim uz kompromise - duševne, profesionalne i kreativne. Došao sam iz “Dinamita” koji je svirao soul i bluz. Jednom je u TV emisiji moj drug Dušan Prelević rekao da kada je prvi put čuo grupu “Dinamit” u Domu omladine, to je za njega postao i ostao najbolji bend na svetu. Mi smo na taj način svirali soul i bluz da su nas muzičari stvarno zavoleli kao ljude koji naiskrenije izvode muziku. Jednostavno smo disali kao jedna osoba. To je u mom životu bio najbolji bend. Na primer, Josipa Bočeka i Ratka Divljaka, koji su bili deo “Dinamita”, sam “odgajio” u grupi “Tajm”. Od svakog sam mogao da tražim maksimum jer sam znao šta imam u ruci.

Dado je pre šest godina godina nastupio na koncertu “Korni grupe”, koja je obeležavala pet decenija od osnivanja. Iako je bio bolestan, kada je zapevao “Jednu ženu”, dobio je nezapamćene ovacije u Centru “Sava”. Foto: Ata images/M.M

- Bata Kovač je bio jedan čudesan čovek i ja sam ga strašno voleo i cenio. Imali smo izvanredan odnos. Melodije koje je stvarao na klavijaturama su bile čudesne. Inače, pesma “Jedna žena” je pobednička pesma sa kojom smo odneli pobedu na Zagrebačkom festivalu kada smo svirali verziju od 16 minuta. Međutim, godinama nakon toga, Josipa Lisac se u jednoj emisiji dosetila da kaže da je na istom ona nastupala sa grupom “Mi” i komentarisala nas je. Rekla je: “Zamislite oni su nas pobedili, a mi smo imali tako lepu pesmu. Zar to nije sramota”? Da nju pobedi “Korni grupa” i Dado Topić? Ja sam to primio kao jednu tako tešku uvredu koju joj nikada neću oprostiti. A zaboravila je da joj je grupa “Tajm” snimila njen prvi i najuspešniji album u žuvotu. Ja njoj od tada ne prilazim, niti bi tražio bilo kakav komentar o tome. Od tada je prošlo dvadesetak godina, ali me je njena izjava strašno zabolela. Nikada ni za jednog kolegu nisam rekao da bi me eventualno bilo sramota ukoliko bi on bio bolji od mene ili ako bi me pobedio – otkrio je tada muzičar.

