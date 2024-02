Serija "Porodično blago" ponovo se reprizira na malim ekranima, a i dan-danas je mnogi obožavaju i gledaju podjednako zainteresovano kao da je prvi put. Ova kultna serija popularna je kao i uvek, a neke od glumaca u njoj vinula je u zvezde, mada se kasnije o njima nije znalo mnogo toga.

Jedna od onih koja je imala malu, ali značajnu i zapaženu ulogu je Anika Milićević, danas Grujić.

Anika je u "Porodičnom blagu" glumila ćerku Janka Jankovića Listera, koga je odglumio pokojni Branko Cvejić. Anika je nakon ove serije odustala od glume na neki period, te se vratila na rodno Kosovo, gde je našla ljubav i zasnovala porodicu.

- Oduvek sam maštala da budem glumica. Spontano je to došlo. Niko se u porodici nije bavio glumom. Moja nana mi je pred smrt rekla: "Lepo što se baviš ovim poslom", iako joj nije bilo drago dok sam to studirala - rekla je svojevremeno Anika, koja je glumu završila u Prištini.

Ova glumica je iz rodnog mesta Lipljan otišla za Beograd da okuša sreću, kada je počelo bombardovanje 1999. godine.

- Taman je karijera krenula uzlaznom putanjom. Krenula sam da radim sve više i više i onda je sve to odjednom prekinuto. Bila sam mlada i hrabra i išla na nekoliko mesta. Predstavila se i rekla da volim da radim to što sam završila, ali silom prilika to je prekinuto. Dobila sam šansu da igram u Ateljeu 212. To je bilo predivno iskustvo. Igrala sam u dve predstave, ali sam izašla iz toga. Nešto me je vuklo da se vratim na Kosovo - ispričala je ona.

Prema njenim rečima, odustala je od karijere u velikom gradu.

- Bilo mi je teško da živim na relaciji Beograd-Lipljan i odlučila da se vratim ovde, gde sam upoznala sadašnjeg supruga. Tu smo se i venčali. To je sudbina - istakla je Anika, koja ima i sina od 15 godina, Gavrila.

Glumicu smo gledali u novoj seriji "Mala supruga", a kako je sama istakla, nova uloga joj je jako prijala.

- Dobro mi je došao ovaj posao da se rasteretim od svih tuga koje su nam se dešavale u poslednje vreme, meni je ovo mnogo značajno i prija mi. Kad dođem ovde, zaboravim na svu muku i radim sa mladim ljudima - rekla je ona za B92.

