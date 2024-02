Tokom svoje bogate karijere pevačica Jelena Tomašević snimila je neke od najlepših pesama u domaćoj diskografiji, a malo ko zna da je zbog svog supruga odbila da snimi jednu pesmu.

Kako je svojevremeno ispričala, numera "Da mi je da mi se vrati" ponuđena joj je u periodu kada je raskinula sa Ivanom Bosiljčićem.

– Ivan i ja smo se zabavljali i pod pritiskom medija smo se razišli. Svako je imao neku svoju priču, svoje mišljenje na to, da li treba ili ne treba. I Sergej Ćetković, moj dragi kolega sa kojim se i družim, nazvao me je i rekao mi da mi je napisao jednu pesmu. I pusti mi on pesmu "Da mi je da mi se vrati moj dragi", a ja mu kažem da ne dolazi u obzir da ja njemu pevam stihove "Da mi je da mi se vratiš" – ispričala je svojevremeno Jelena kroz smeh u emisiji "Kec na jedanaest". Foto: ATA images

Ipak, Jelenina priča imala je srećan kraj. Osim što se pomirila sa Ivanom sa kojim i danas uživa u srećnoj ljubavi, pevačica je snimila numeru "Da mi je da mi se vrati" koja je postala veliki hit.

– Stvarno, ja da ispadam jadnica, neću da pevam ovu pesmu. I prođe neko vreme, mislim oko dve godine, Ivan i ja smo se već pomirili. U svakom slučaju, jednom prilikom mu kažem: "E, da ti pustim šta mi je Sergej napisao, a nisam nikad otpevala". Kada je čuo pesmu, Ivan je bio oduševljen i odmah mi je rekao: "Ovo je božanstveno, zašto nisi snimila?" - objasnila je pevačica.

