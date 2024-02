Svojevremeno su domaći mediji uhvatili Vujadina u noćnom provodu gde je bio prisniji sa nepoznatom ženskom osobom, a Mirka mu je sve to oprostila.

Foto: N. Parušić

- On jeste bio na fotografijama, to je činjenica, ali morao je da vežba. To je tema o kojoj nisam želela da govorim za medije jer su mediji sedma sila, a sa silom se ne treba puno šaliti i imati neki sukob. Oni su malo napali nas, bili smo im interesantni, svašta su pisali. On jeste bio na fotografijama, ali šta sad, Bože moj ...vežbalo se", rekla je Mirka - rekla je Mirka u emisiji "Amidži šou" i dodala da je nije pogodila fotografija na kojoj Vujadin sa nepoznatom devojkom u provodu.

Kako je Mirka tada istakla nedavno, ona nema problem sa tim da Vujadin često izlazi u noćni provod bez nje.

- Nemam problem da Vujadin izlazi bez mene. Svako od nas ima svoju slobodu, svako ima pravo da radi šta god hoće. Ne možete nikoga ni u čemu zaustaviti. Ako želi, naći će način da pobegne - priča Mirka i otkriva da i ona voli noćni život.

Foto: ATA images

- Volim da izađem sama, a volim i sa njim. Imam želje, volje i snage za izlascima, samo da je kvalitetno društvo - rekla je glumica za "Blic" i tada istakla kako postoji određena doza ljubomora između nje i Vujadina.

- Ako nema povoda, nema razloga za ljubomorom. Ne bih sigurno volela da nikada ne znam gde je i šta radi. Mene šta interesuje, ja direktno i otvoreno pitam. Ako imam neku sumnju, odmah sednemo i porazgovaramo. Nikada jedno drugom nismo pravili scene zbog ljubomore. Znamo šta je za javnost, a šta za privatnost - zaključuje Mirka Vasiljević za "Blic".

BONUS VIDEO: