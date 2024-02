Pevačica narodne muzike, Snežana Đurišić, smatra da popularnu Teu Tairović ne može da nazove koleginicom.

"Zvezde Granda", jedno je od najvećih takmičenja na našim prostorima koje daje mogućnost mladim neafirmisanim pevačima da pokašu svoje pevačke sposobnosti i da naprave korak ka zvezdama.

Kao i uvek, među članovima žirija dolazi do različitog mišljenja. To se dogodilo i ovaj put, te je pop zvezda Marija Šerifović istakla da će kod nje uvek biti presudno pevanje, a ne scenski nastup. Na to se odmah nadovezao Saša Popović, pa podsetio žiri kako su 2016. godine za Teu Tairović rekli da nije talentovana, a danas važi za veliku zvezdu:

- Setimo se kako ste 2016. godine "iskasapili" Teu Tairović. Evo, danas je jedna od najvećih zvezda - istakao je Popović dok je Dragan Stojković Bosanac rekao da ne preteruje, budući da ju je slušao na jednom nastupu u Bosni.

Marija je istakla da je Tea zvezda, jer se jedina danas bavi tiim žanrom u Srbiji, a zatim je Bosanac upitao ostale članove žirija da li smatraju Teu svojom koleginicom:

- Ne, to nikako ne smatramo - odbrusila mu je Snežana Đurišić.

