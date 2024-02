Poletanje u oblake ponekad može dovesti do problema. Ali, kada su nevolje u toku, zauzimanje ove pozicije dobro dođe stjuardesama. "Da li ste se ikada zapitali zašto članovi kabinskog osoblja sede "na rukama tokom poletanja i sletanja?", pitala je Heni Lim, stjuardesa avio-kompanije na Filipinima, u TikTok video snimku "To se zove položaj oslonac", prenosi New York Post.

U video snimku, koji ima više od 30.000 pregleda, 29-godišnja Lim je otkrila tajne fascinantne sigurnosne procedure koje ona i njene kolege prate kako bi smanjili rizik od telesnih povreda u hitnim slučajevima.

- Ovaj položaj uključuje čvrsto vezanje vašeg sigurnosnog pojasa, sedenje uspravno, sedenje na rukama - dlanovima nagore, palčevi uvučeni i ruke opuštene, kao i postavljanje stopala ravno na pod. Cilj je da držati telo u krutom položaju tako da ako dođe do bilo kakve neplanirane vanredne situacije, telo bude manje oštećeno - objasnila je Heni.

Lim i njena koleginica sa posla demonstrirale su specijalno držanje, vezujući se za svoja sedišta i podvlačeći ruke ispod tela.

- Ovo ograničava kretanje tela tako da postoji manja mogućnost povrede ako dođe do problema - objasnila je ona, dodajući da kabinsko osoblje ne sedi samo skrštenih ruku usred poteškoća u vazduhu.

- Tokom poteškoća, takođe ćemo prolaziti kroz tihu proveru, koja nas priprema za hitnu situaciju tokom svakog poletanja i sletanja. Ovo uključuje svest o opremi za hitne slučajeve na licu mesta, proveru vrata, slušanje naredba i uočavanje bilo kakvog vizuelnog traga van aviona - rekla je Lim.

I dok su korisnici TikTok-a bili zapanjeni ovim otkrićem, neki su se saosećali sa kabinskim osobljem zbog "užasnog" stresa stalnog pripremanja za nesreću.

(Mondo)

BONUS VIDEO: