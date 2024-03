I usred zime u Kanadi se vatrogasci bore sa preko stotinu šumskih požara. To zapravo nisu pravi, nego takozvani zombi-požari, žarišta koja su ostala u tlu. A njihovo gašenje je izuzetno teško.

Kako piše "Dojče vele", čak i ispod snega, dugo vremena nakon što je bio šumski požar lako je moguće da ostanu žarišta, kanadski vatrogasci to zovu "holdover" (ostatak) već uglavnom ugašene vatre ili slikovitije - "zombi-požar". Plamen se zapravo ne vidi, ali iz zemlje još uvek izbija dim.

Takvi požari su lako mogući u hladnim šumama severne hemisfere, u Kanadi, Aljasci, ali ih ima i na severu Evrope ili u Sibiru. U takvim šumama je i tlo prekriveno gustim slojem iglica i drugih biljnih ostataka koji su zapravo veoma zapaljivi.

Povrh toga, u tim područjima je često i tlo od treseta – takođe zapaljiv, na severu Evrope se treset dugo koristio kao ogrev. Kod požara u takvim šumama je tek deo problema što su izgorela stabla: plamen i žar prodire u takvo zapaljivo tlo i tamo još dugo može tinjati. Čak ni sneg ne gasi takvu vatru: ako se on i otopi, voda svugde ne prodire u zemlju u dovoljnoj količini da bi ugasila žar. A vatra onda može trajati mesecima.

Prirodni ciklus, ali to više nije

Šumski požari su zapravo deo ekološkog ciklusa u šumama. Iglice četinara se sakupljaju na tlu, ali su izuzetno loša podloga za rast novih biljaka. Tek vatra otvara pristup semenkama hranjivim materijama u tlu i šuma se može obnoviti.

No taj ciklus koji traje decenijama je takođe pogođen klimatskom promenom jer je i to područje sve toplije. U poslednje 43 godine, Arktik se zagrejavao oko četiri puta brže od ostatka sveta. To pak znači i da je znatno više "pravih“ šumskih požara u proleće i leto, a nakon njih se sve češće događa da ti "mrtvi" požari ostanu da tinjaju u zemlji.

Ugljen-dioksid i još gora klima

Međutim, problem jeste što i takvi "mrtvi" požari stvaraju velike količine ugljen dioksida, što pak još više izaziva klimatske promene. A ako ih ne ugasi sneg koji se otopi, oni će i dalje tinjati samo zato što žaru nedostaje kiseonika što je žarište dublje.

