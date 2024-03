Dušanka je rođena u Šibeniku, gde je napravila i prve korake, gde se školovala i ostala sve do studija, a diplomirala je engleski jezik i književnost na Univerzitetu u Beogradu.

Jedan od pokretača Televizije Beograd, Radivoje Lola Đukić, spazio je mladu Dušanku, pa ju je pozvao na audiciju za voditelje. Ona je u prvi mah dugo razmišljala o ovom pozivu jer nije želela da bude javna ličnost i jer je smatrala da njen govor, štokavsko ikavski, ispunjen italijanizmima, nije dovoljno dobar.

Osim toga, tada je imala još nekoliko ispita do diplomiranja, pa nije znala koliko je pametno da se upušta u tako nešto dok ne završi fakultet.

Na kraju je odlučila da pokuša, ne sluteći da će joj audicija promeniti život. Uspela je da diplomira dok je radila kao voditeljka, pa je tada želela da napusti televiziju, ali joj urednik nije dozvolio. Tada je želela da bude profesor engleskog, a penziju je dočekala u Televiziji Beograd.

Prve vesti pročitala je 1958. godine iz studija na Sajmu, zajedno sa kolegom Mićom Orlovićem. I danas se govori o njenoj veštini da i najkomplikovanije vesti pročita sa lakoćom, pamti se njen pravilan izgovor, savršen akcenat i nepogrešiv ritam izgovaranja. Gledaoci su joj verovali, bila je autoritet na malim ekranima, a posle nekog vremena postala je sinonim za "Dnevnik".

- Vaša dužnost je da budete ubedljivi, ako to niste, ništa niste uradili. Mene obavezuje "Dobro veče!“ Kad to kažem, zaista tako mislim. Takođe, "poštovani gledaoci" moraju biti poštovani. Ako tako ne mislite, onda se rugate, budite sigurni da će kamera to otkriti - rekla je jednom prilikom "prva dama Dnevnika“.

Jedan od najstrašnijih i najtužnijih dana u njenom životu je, kako je kazala, dan kada je bombardovana zgrada televizije. Te noći, 23. aprila 1999. godine, Dušanka je radila, ali je, srećom, otišla kući nekoliko sati pre nego što su zgradu pogodile bombe NATO pakta.

Odlikovana je Ordenom zasluga za narod sa srebrnim vencem. Od 2010. godine Udruženje novinara Vojvodine dodeljuje novinarkama, voditeljkama ili spikerkama nagradu "Press vitez - Dušanka Kalanj“. Ista nagrada koja se dodeljuje novinarima, voditeljima ili spikerima nosi ime Miće Orlovića. Foto: N. Fifić

Iako su mnogi bili zaljubljeni u nju i pokušavali da je osvoje, Dušanka se nikad nije udavala.

Osim u voditeljstvu, oprobala se i u glumi, pa se 1961. pojavila u filmu "Ne diraj u sreću", u kom je igrala sa Irenom Kolesar, Pavlom Vuisićem i Slobodanom Perovićem.

Legendarna spikerka preminula je 12. marta 2010. u Beogradu, u 76. godini života.

