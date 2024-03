Čini se da sada već svi, čak i oni koji nisu fanovi Eurosonga, napamet znaju pesme dve favoritkinje, Teya Dore "Ramonda" ali i Breskvice "Gnezdo orlovo".

Pobednička numera, "Ramonda" opevala je cvet koji simbolizuje ponovno rađanje srpske države, nakon stradanja u Prvom svetskom ratu. Smatra se da ramonda može da "vaskrsne", a opis njene vaskrsavajuće sposobnosti dao je 1928. godine ruski botaničar Pavel Černjavski. Navodno, jednog dana je prosuo čašu vode na ceo herbarijum u kojem je bila i natalijina ramonda, i u kojem je stajala sasušena čak godinu i po dana.

Kada je Černjavski sutradan otvorio herbarijum, doživeo je pravi šok jer je prethodno potpuno suva biljka tada oživela. Foto: ATA images

Sada je društvenim mrežama počeo da kruži jedan komentar koji je privukao veliku pažnju domaće javnosti, a mi ga prenosimo u celosti:

"Dobro jutro, iz ove besane noći, dragi moji, tužni Srbi. Kao direktni potomak dvojice Solunaca, imam za vas jedno pitanje - Kako vas samo nije sramota?!

Mogu da razumem da sviđa vam se drugačiji melos i druga tema ali da se usudite da blatite pesmu posvećenu onakvoj patnji ne razumem i ne želim da razumem ma koliko vam se ne dopadala. Ne daju mi preci patnjom i ponosom okićeni. Gledam i mislim koliko njima nije bilo žao a vama jeste. Žao vam je pokrenuti srce jer srca nemate.

Da imate sve bi vam se samo reklo. Ali evo da vam pomognem u slavu dedova svojih i vaših da im ponos ne dirate.

Vidite ovo crno nebo i pusto stenje.

E pod takvim nebom beše naša Srbija i naši dedovi.

Pod sivilom sama. Ostavljena bez pomoći. Kroz takve stene ljutim mrazom okovane bez hleba i obuće hodaše ti isti dedovi na putu u večnost. Na kamen posred mora ih staviše da ranjeni i izmučeni čekaju s verom i nadom jednako smrt i život. U to more legoše zaspali, obgrli ih plava grobnica da u tišini vrišti njihova mladost. Daleko iza gora osta beli sjaj rodne zemlje da čeka sabraću njihovu koju noge nosiše i za sebe i za one koje u moru i stenju ostaviše. I nosiše ih kroz drugo stenje na kome ljubavlju i znojem zalivana iz puste zemlje i smrti niče nada, neuništiva a nežna.

Foto: Shutterstock

Večna.

To što vama ta crna noć izgleda crnje nego njima i što niste u stanju da naduvidite kako iz ljubavi niče je golema nesreća veća od njihove teške bitke.

Tebi, Teodora, i tvom timu, beskrajno hvala u ime mojih i naših dedova, za molitvu jednom rečju koja sve kaže i svakog doziva da iz ljubavi nikne ako dozvoli da ga ljubav okupa i osokoli kao jednom davno naša preživela braća i sestre i zemlja koju nam ostaviše kao zavet.

Zajedno sa primerom kako se diže iz pepela i kad se čini da nijedne nade više nema. A ima, jer ljubav čovečija je beskrajna nada", stoji u komentaru koji su mnogi podržali i koji je mnoge razgalio.

(Srbija Danas)

BONUS VIDEO: