- Prvo, neću nikome ništa da branim, treba da se protestuje - rekla je jasno Breskvica.

Iako su podelile Srbiju svojom umetnošću, mlade muzičke zvezde Teja Dora i Breskvica nastavljaju kampanju promovisanja svojih pesama. One su otvoreno progovorile i o svom odnosu.

Teja Dora je rekla da sa Breskvicom ima skroz korektan odnos. Foto: ATA images

- Apsolutno smo se podržavale tokom takmičenja, pomagale smo se međusobno, davale savete, čak smo i pitale jedna drugu oko pojedinih tehničkih stvari. U svakom slučaju, i dalje se podržavamo - rekla je Teya Dora.

Potom je Anđela Ignjatović komentarisala navode da nema ničega lošeg između njih dve.

- Ne znam zašto javnost ima takvu sliku, mi smo se podržavale od samog početka, to su naši fanovi koji se podele, to tako funkcioniše, ali smatram da je očiglendo koliko se podržavamo i gotivimo - rekla je Breskvica. Foto: ATA images

Teya Dora je odgonetnula kako reaguje na negativne komentare:

- Stvarno se ne bavim negativnim komentarima, a nemam običaj da čitam komentare na Jutjubu. Oslanjam se na poruke na Instragramu, a tamo sam pročitala samo prelepe poruke i znakove podrške.

Breskvica je takođe rekla da se ne osvrće na negativne komentare: Foto: RTS Printskrin, Jutjub printskrin/ RTV Pink Official

- Od početka moje karijere, kada god objavim ili kažem nešto, pojave se ljudi koji me podržavaju, kao i oni koji me ne podržavaju. To mi nije ništa strano.

U subotu će pristalice obe pevačice izneti svoje zahteve ispred zgrade RTS-a, prvi će doći da traže promenu rezultata, dok će drugi verovatno da brane rezultate. Nadamo se da će se sve završiti kako je i počelo - pesmom.

