Oni su nasledniku dali ime Perun,

Inače, Perun je muško ime, bilo je ime vrhovnog Boga u slovenskoj mitologiji, on je bio gospodar groma i kiše. Iz ovog imena nastala su imena Perunka i Peka.

Ime „Perun“ izvodi je praslovenska reč, a izvodi se od indoevropskog korena „per“ odnosno „perk“ koji ima značenje „udariti“ (vrlo snažno, silovito udariti), „rasprsnuti“ i sufiksa „un“ koji označava onoga koji izvršava radnju. Foto: Instagram printskrin/callmenaumi, ATA images

Podsetimo, Ognjen i Mina upoznali su se i zavoleli tokom rada na emisiji. Rođenje sina kruna je velike ljubavi koja se rodila između Ognjena i njegove prelepe koleginice Mine.

NJih dvoje su nedavno, u tajnosti, izgovorili sudbonosno "da".

- Istina je, venčali smo se. Želeli smo da to bude bez buke i da taj čin ostane samo za nas. Mi smo već živeli brak, sada je samo i na papiru. Ja sam želeo da se Mina preziva kao ja i sada nosi moje prezime, to sto je ostavila na Instagramu i svoje - to vas laže, da znate (smeh). - rekao nam je Ognjen.

