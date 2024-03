Najstarija ćerka legendarnog glumca iznenadila je izjavom posle nekoliko godina od smrti oca da su ona i njena sestra obmanuta u vezi nasledstva Laneta Gutovića. Kako ona tvrdi, navodno je to uradila medicinska sestra koja je uvela dva muškarca koji nisu bili u srodstvu sa glumcem i na taj način ih lišila nasledstva. To se sve dogodilo za vreme korone u Vojno medicinskoj bolnici:

- Molim vas da me razumete da trenutno ne mogu da kažem ništa više od onoga što sam objavila javno. Završavam papirologiju i dok se ne konsultujem sa svojim advokatom ne mogu da dopunim izjavu. Trenutno sam u obavezama i završavam neophodne papire - rekla je ona između ostalog.

Lane je bio priključen na kiseonik, posle par dana je izgubio bitku sa bolešću:

U potresnoj ispovesti Milica Gutović je istakla sledeće:

- Dragi prijatelji i poštovaoci lika i dela mog oca Milana Gutovića, ja sam najstarija od četvoro njegove dece, Milica Gutović. Želim da sa vama podelim istinu vezanu za njegove poslednje dane koje je proveo na intenzivnoj nezi na Vojno medicinskoj akademiji u Beogradu u jeku epidemije kovida, avgusta 2021. godine, kada su posete bolnicama bile zvanično i strogo zabranjene. Evo šta se desilo te srede 18. avgusta, istog dana kada je moj tata prebačen na respirator. Foto: Fejsbuk printskrin/Milica Gutovic

- Za one koji ne znaju, sreda je inače dan kada nema posete. Opšte je poznato da na odeljenju intenzivne nege, gde je moj tata ležao, leže teško bolesni i životno ugroženi pacijenti, kojima imaju pristup samo lekari i medicinsko osoblje. Toga dana posle očajničkog pokušaja da dođem do njega ili da ga dobijem na mobilni telefon, odlučila sam da pozovem direktno bolnicu. Sestra na intenzivnoj nezi, navodno zadužena da pazi na mog oca, rekla mi je da bolnica ne dozvoljava posete zbog kovida i da je tata u tako teškom stanju da je za mene bolje da ga ne vidim, citiram je. Uz to je prokomentarisala da prvi put čuje da Milan ima ćerke. Ubrzo nakon njegove smrti 25. avgusta 2021. godine, saznajem da je te iste srede 18. avgusta oko 17:30, ta ista u sobu mog oca na intenzivnu negu uvela dva čoveka koji nisu ni u kakvom krvnom srodstvu sa mojim ocem i koji su postali svedoci njegovog navodnog usmenog zaveštanja. Treći svedok tog usmenog zaveštanja upravo je medicinska sestra. Tim lažnim usmenim zaveštanjem moj otac je navodno svoje dve ćerke Milicu i Nevenu i maloletnu unuku potpuno lišio nasleđa, svi koji su dobro poznavali mog oca znaju da je to nemoguće - tvrdi ona. Foto: ATA images

- Zaveštanje je proglašeno, ali nije pravosnažno, jer smo se mi kao ćerke pobunile. Ovo je usmeno zaveštanje bez ikakvog potpisa, svedeno na prepričavanje i prisećanje dva navodna prijatelja i ono ostaje kao poslednji trag o mom ocu. Drugih svedoka nema jer je tata bio sam u sobi. Želim da istaknem da je 16. avgusta sa tatinog telefona poslata ova potresna fotografija na kojoj se jasno vidi da je on pod kiseoničkom maskom, kacigom, jer on bez nje nije mogao samostalno da diše. Prilažem tu fotografiju: Foto: Fejsbuk printskrin/Milica Gutovic

- Istoga dana 18. avgusta kada je navodno uzeto usmeno zaveštanje tata je prebačen i na respirator, da bi 25. avgusta i preminuo. Medicinska sestra mojoj sestri Neveni i meni onemogućila je da poslednji put vidimo oca, a uvela je lažne svedoke, lažnog usmenog zaveštanja. Ovo je nečuvena zloupotreba jedne medicinske sestre u uglednoj zdravstvenoj ustanovi. Ja se nadam i očekujem da će se ugledna bolnica VMA ograditi ovog nehumanog i nedopustivog ponašanja svog zaposlenog. Isto tako se nadam da se nikome neće desiti ovakva manipulacija sa teškom intoksiciranim i nemoćnim pacijentom na samrti u zdravstvenoj ustanovi. Sve ljude koji imaju slična iskustva pozivam da mi se jave. Dragocena su mi mišljenja i saveti lekara, pravnika i posebno novinara u narednim objavama priložiću dokaze kojima raspolažem. Molim vas da me pratite.

Inače, Milan Lane Gutović iz dva braka ima četvoro dece, dve ćerke i dva sina.

BONUS VIDEO: