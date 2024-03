Prvi takmičar ovonedeljnog DŽoker kviza Igor Mavrin umalo je otišao kući sa 15.000 evra, ali nije hteo da rizikuje na poslednje pitanje koje je glasilo: „Ko je projektovao crkvu Svetog Antonija Padovanskog u Beogradu? "

Među ponuđenim odgovorima bili su A) Frane Cota, B) Jelisaveta Načić, C) Jože Plečnik i D) Nikola Doksat. Pošto su mu pravila igre dozvoljavala da odustane i osvoji prethodni iznos od 5.000 evra, Igor, koji tada više nije imao džokera, odlučio je da je najbolje za njega da se povuče.

- Rizik bi u ovom trenutku bio prevelik. Bilo bi to pravo nagađanje - rekao je Igor, koji je osvojio 5.000 evra. Međutim, da je na poslednje pitanje odgovorio po principu izbora odgovora C, kako je objasnio da kvizori rade kada ne znaju tačan odgovor, dobio bi najviše 15.000 evra, jer je tačan odgovor bio sakriven iza odgovora C.

- To bi u svakom slučaju bila samo nagađanje - ponovio je Igor kada je saznao da će i njegov odgovor na nagađanje biti tačan.

Samo je na jedno pitanje pogrešno odgovorio Igora je tokom svih 11 pitanja pratila sreća, ali je pokazao i zavidno znanje. Iskoristio je sve dostupne džokere, a na kraju i super džokera. Jedino pitanje na koje nije tačno odgovorio i na kojem je izgubio dva džokera bilo je: „Imao je titulu specijalnog zapadnog ambasadora za trgovinu, kulturu i turizam, koju mu je dodelio predsednik Čehoslovačke 1990. godine. Koji smo mi muzičar? pričati o?" Foto: dnevnik.hr printskrin, Jutjub printskrin/Radiotelevizija Vojvodine RTV, Profimedia

Ponuđeni odgovori su bili: A) Toto Kutunjo; B) Frenk Zapa; C) David Hasselhoff; D) Sting. Igor je izabrao Stinga, ali je tačan odgovor bio Frenk Zapa.

Zaista ga je mučilo pretposlednje pitanje: "Dok jedni sanjaju bar jednu, drugi broje desetine, koji sportista ima najviše olimpijskih medalja?" Ponuđeni odgovori su bili: A) Jusein Bolt B) Majkl Felps C) Karl Luis G) Larisa Latinjina.

Ni džoker mu nije pomogao u odgovoru, pa je u pomoć pozvao svog prijatelja i kvizaša Zdenka, koji mu je pomogao da tačno odgovori – Majkla Felpsa. Iako je bio samo na korak od 15.000 evra, Igor je kviz završio zadovoljan osvojenim iznosom.

(Indeks.hr)

