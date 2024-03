Roker Milić Vukašinović je bio na vrhuncu karijere kada se sreo oči u oči sa Tomom Zdravkovićem jedne večeri u kafani. Te večeri zamalo da ne izazovu tuču. Obojica su bili pod dejstvom alkohola. Milić je ispričao kako je to sve izgledalo:

Foto: reprint TV Novosti/V. Danilov

- Malo je falilo da se Toma i ja pobijemo. Kada je uzeo pesmu "Sećaš li se Sanja", mene su zvali da dođem u kafić. Toma, tek je izašao iz bolnice, a hteo da peva. I ja odem, šta ću. On me pita: "Šta je problem?", on kaže: "Ovo je najbolja narodna pesma koju sam čuo", ja mu kažem da snimi, ali da ne pije, jer je tada počeo da pije, samo što je izašao iz bolnice. Umalo smo se potukli jer sam ja tada bio glavni autor u Jugoslaviji, a on je tek trebao da se provali. Pijan je bio, počeo je da me provocira. Onda on priča: "Tvoje pesme su g***a" i kada je meni pukao film, skočio sam na sto i rekao mu: "Sada ću ti razvaliti zube". Malo mu je to smetalo. Ja sam došao skoro, on skoro mrtav pijan, sedeo sam s njegovim društvom i probudio se. U sobi mrak, nisam znao, okrenem telefon, a oni mi kažu: "Toma te je doneo u sobu hotela, platio je sve, morao je da ode!" Stvarno je bilo strašno - prisetio se pevač u emisiji Ami dži Šou.

Pevač je otkrio kako se sada oseća posle turbelentnog zdravstvenog stanja:

- Dobro je sada, stvarno se super osećam. Moram da kažem da je bilo gusto, ali pretekosmo.

