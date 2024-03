Ispričao je lični primer kada je glumio Nikolu Teslu.

- Čovek mora da provuče ulogu kroz sebe i tamo nađe neke elektronske tačke koje se slažu ili ne slažu. Ali previše verovati u uloge jeste opasno. Poistovećivati se (sa ulogom). Ja sam imao problem sa Teslom, toliko sam se uživeo i počeo da živim tim životom. Foto: Jutjub printskrin/Klasik TV

- Čak sam i spavao uspravno kao on. Onda sam počeo da razmišljam na njegov način. Međutim, jedne noći, oko sat posle ponoći, vidim ja, boli me glava, a potencijal mojih vijuga je uzan za njegove misli. Rekoh sebi: "Petre, biće još uloga, ali nemoj sada da izludiš, hajde ti dole na šank." Niko me nije video. Kada su me videli dole (za šanku), zabezeknuli su se - prisetio se Božović i naveo da je tada naručio dve flaše kurvoazjea. Foto: Jutjub printskrin/Klasik TV

- Tako se čovek oslobodi. To je velika presija, ogromne su to ličnosti. Ne možete igrati celokupnog (Teslu). Ja sam sve saznao o njemu i to je nešto što me prati ceo život, ali na jedan lep, iskustven način - priznao je glumac. Foto: Jutjub printskrin/Klasik TV

Pored Tesline uloge, Božović je otkrio koju ulogu nije voleo što je odigrao.

- Rekao sam uloga u filmu "Lepa sela, lepo gore". Tu su me hvalili isto, ali to je tako odvratno i tako je tačno to. Pa me zbog toga više nervira, a onda negde mislim ima i u meni toga sigurno, čim sam ja to dobro odigrao. Ne može baš to ovako da izmislite takve stvari. Tako da ne bih takvu ulogu više igrao, stvarno - rekao je Božović. Foto: Jutjub printskrin/Klasik TV

Glumac je otkrio šta trenutno priprema na polju karijere:

- Sada upravo završavam jedan CD koji se zove "Prah u oca poezije", koji je napisao Matija Bećković, a predgovor je Mića Danojlić. Muziku piše pomenuta Bojana Peković, koja diplomira akustiku u Finskoj i u tom spevu ja sam se jedanput javio Matiji i rekao: "Hvala ti, na neki način si nas oslobodio. Osećam kao da smo se odužili prema NJegoušu..." Jer svi mi osećamo dug prema NJegošu, bar mi koji ga cenimo, koji nam je uteha i nada za budućnost... Nadam se da će to izaći i voleo bih da ljudi to čuju. Uspeo sam da uvučem dva akademika, da jedan govori iz svog predgovora, a drugi da dve, tri pesme odrecituje - ispričao je Božović. Foto: V. Danilov

Bilo je reči i o Božovićevim priznanjima.

- Priznanja su uvek lepa. Meni je govorio Miša Žutić: "Znaš šta, burazeru. Mladi glumci treba da dobijaju nagrade..." Mladom čoveku to mnogo znači, zaista, a nama starijima znači ovako kao što je nekad značio sat od preduzeća za 15 godina rada. Pogotovo ako nosi ime Pavla Vuisića, Dobrice... Dobio sam skoro i Nušićevu nagradu za životno delo, i to u vreme kada su nam dole u Ivanjici oteli Nušićijadu iz čista mira. Kod nas ne postoji zaštita duhovne vrednosti, samo materijalne. Ako vam ukradu kola, oduzmu parče zemlje, onda možete na sud... - rekao je Petar Božović.

