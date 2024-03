Tamo se odigrava najveća pojedinačna akcija spasavanja američkih i savezničkih pilota, u istoriji svetskog vazduhoplovstva poznata kao operacija Halijard. Nikola Rakočević u seriji kao i u filmu "Heriji Halijarda", tumači lik Mirka koji se pridružuje četnicima.

Kroz šest epizoda gledaoci će pratiti do sada neispričanu priču o herojstvu i beznađu, prijateljstvu, žrtvovanju i plemenitosti, ljubavi i dobroti, tragediji jednog vremena.

Mirko, čiji lik tumači Rakočević, je srednji sin Koste (Žarko Laušević) i Dušanke (Nela Mihailović), svojeglav i plahovit, ali i dobrodušan. U braku je sa Milicom, sa kojom ima dve ćerke, a i treće dete je na putu. Uprkos ideološkim suprotnostima, oseća veliku ljubav prema svom bratu Sretenu, za koga je spreman da da i život.

- Stalno je na terenu, što bi rekli, ali kažem, jako mu je važna porodica i negde cela ideja zašto se time bavi jeste da ta porodica jednog dana dobije nešto, što on zamišlja da bi trebalo da bude dobro za njih - otkriva Rakočević.

Među braćom ipak, postoji ideološko neslaganje.

- To je naša ideološka podela između partizana i četnika. Koliko se sećam iz istorije, tj. ovako više iz nekih drugih udžbenika, mislim da je bilo još više frakcija nego samo partizani i četnici, ali ostala je ta glavna podela. I tu su se negde, što se tiče bar Srbije i srpskog naroda, ljudi podelili na dva tabora, i nekako je to tako ostalo do dan, danas - ispričao je glumac i dodao:

- Ni kada se rat završio i nastala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, to se nije razrešilo na pravi način i eto, mi dan-danas 50, 60, 70 godina kasnije, imamo potrebu da pravimo filmove i serije na tu temu.

- Tu nije samo sukob između Sretena i Mirka. Sreten je inače u partizanima. Naravno, srpska porodica, jedan mora da ode u partizane, jedan ode u četnike. Ali negde mislim da je srž zapravo lik Žarka Lauševića, i to što je on uradio u toj seriji, a to je otac koji negde razume jednu i drugu stranu, jer su to njegovi sinovi, i želi da im objasni da ta ideologija za koju se oni zalažu i zapravo ne samo zalažu, nego i ginu za nju, nije najvažnija stvar na svetu, i pokušava da spasi trećeg najmlađeg sina Iliju, da mu ne dozvoli da upadne u tu priču i podele - ispričao je Rakočević.

Glavne uloge u seriji "Vazdušni most" igraju Žarko Laušević, Petar Božović, Nela Mihailović, Radovan Vujović, Nikola Rakočević, Vučić Perović, Milan Vasić, Nina Nešković, Teodora Dragićević, Čubrilo Čupić, Branislav Lečić, Voja Brajović, Nebojša Dugalić, LJiljana Blagojević, Nebojša LJubišić, Nedeljko Bajić, Aleksandar Stojković, Nenad Heraković, Jovo Maksić, Slobodan Ninković, Vanja Ejdus, Radoš Bajić i mnogi drugi.

Pored umetnika iz Srbije i regiona, glumačku postavu projekta čine i strani glumci sa engleskog govornog područja: Stiven Mur, Skot Aleksander Jang, Majkl Stoki, Adam Devenport, Pol Kles, Nikola Kent, Karl Varton, Pol Marej, Hari Natanijel Epli, Aleks Papke, Kevin Klark...

Reditelj i scenarista je Radoš Bajić, direktor fotografije Predrag Jočić, a koscenaristi Dušan Kovačević i Strahinja Madžarević. Serija je nastala u produkciji Telekoma Srbija, u koprodukciji sa RTS-a i Telekoma Srbija i izvršnoj produkciji "Contrast susdios".

