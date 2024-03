Porodica je za Vanju Grbića svetinja. Proslavljeni odbojkaš sa suprugom Sarom Grbić ima četvoro dece, tri ćerke i sina. Lepa karatistkinja i on upoznali su se kada je on imao 31, a ona 21 godinu i ljubav je odmah planula.

- Prisustvovao sam svim porođajima moje žene. Bogu hvala, svi su prošli na isti način. Ja to doživljavam tako da sam sa svojom suprugom u trenutku kada se dešava nešto najlepše što treba da se desi i taj trenutak nas još više zbliži. I njoj je značilo. Porodica je sav moj svet.

Ovo je moje bogatstvo. Žene odlučuju koliko će dece imati. Sve što sam postigao je nula u odnosu na porodicu. To je tako. Šta ostane iza čoveka - njegova dela i deca. Ono čemu ih naučite i koju poruku nose. To je to. Beskrajno su draga i dobra deca. Moram da budem pravičan kao otac. Oni ipak odrastaju u Beogradu i supruga i ja vodimo računa da ih uputimo. Oni su super, dobri su u školi, aktivni su u kampu koji vodim - rekao je Grbić kome porodičnu sreću kvare odlasci onih koje je voleo.

- Odmaralište "Tisa" kod žabaljskog mosta. Kuma Dragana sa Danicom u društvu mog oca Miloša, upokojenog 2008. godine i strica Slobodana, upokojenog 2003. godine.

Vreme ide, melje, ne čeka nikoga. Što reče Glogovac "Vreme je najveći neprijatelj, uzeće vam sve, a na kraju i vas"... Pogledam sliku i setim se svega što sam proživeo sa njima.

Cenite vreme sa najdražima. To će jednom nestati kao i ova slika, podsetiće vas na trenutke i vreme provedeno sa njima. Pečalbarski posao odveo me na sve kontinente. Foto: N. Paraušić

Po povratku gledao sam ljude, meni najdraže, kako mi na oči stare, ostavljao ih mlađe, nalazio starije. I... neke sam, ostavljajući ih... poslednji put, a da to nisam znao, i video... I kad sam završio nadmetanje sa samim sobom po raznim uglovima sveta, vratio sam se da nađem one kojih više nema.

- U okruženje koje više ne poznajem. Među neke nove klince koji su sad zauzeli mesta na kojima su sedeli ljudi koje sam znao i ostavio nekoć davno. I ne znam gde sam... Tuga... vratiš se u svoj Klek i zagrliš tugu... Cenite vreme sa najdražima... dok još imate sa kim... - napisao je Vladimir Grbić.

