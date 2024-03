On je bio veoma dobar prijatelj čuvenog američkog glumca Kirka Daglasa, sa kojim je igrao u filmovima popu "Ulice San Franciska", a njegovu komemoraciju vodio je upravo Majkl Daglas, sin Kirka, koga je Mladen ljuljao na krilu kada je bio dete.

Veliki Karl Malden Oskara je dobio kao negativac u filmu ,,DŽungla na asfaltu", 1951. godine, u kome je nastupao sa Marlonom Brandom. Na dodeli Oskara sedeo je sa Hemfrijem Bogartom i Lorin Bekol. Dodelu je vodio slavni komičar Deni Kej. Foto: Marko Lopušina

Karl Malden je rođen 1912. godine kao Mladen Sekulović u čuvenom rudarskom gradiću Gera, u državi Indijana, gde su se između dva velika rata sakupljali došljaci iz Hercegovine da rade u obližnjoj čeličani. NJegov otac Petar Sekulović je iz Bileće došao 1906. u Ameriku da nađe rođake, i u njoj ostao.

Pošto je bio predvodnik srpske kolonije, svoja tri sina, pa i Mladena, uveo u prvi crkveni hor Karađorđe, u gimnastičarski klub Sokol i srpski teatar. Majka Marija bila je češkog porekla. Foto: Tanjug/AP

Mladena znamo kao velikog glumca, ali manje znamo o njegovom životu, koji je bio ispunjen ljubavlju prema svome poreklu i narodu kom pripada.

Na novo ime teško je pristao, jer su to zahtevali njegovi menadžeri i producenti, jer je Sekulović bilo krajnje teško izgovoriti. Ipak u filmovima u kojima je igrao, ime Sekulović je često izgovarao on, jer je od scenarista tražio da neki od junaka nose to prezime.

Poznato je da je bio privržen srpskoj pravoslavnoj crkvi. U crkvi je kršten i dobio je ime Đorđe. Pevao je u crkvenom horu, a crkvu je, kada je postao imućan, veoma pomagao. Mladen je svoju ljubav prema svom narodu sam iskazao rečima: "Srećan sam što sam rođen u srpskoj kući, što sam kršten u srpskoj crkvi, što je redovno posećujem, što pevam u srpskom horu i što mogu da kažem da sam Srbin." Foto: Profimedia

Krajem tridesetih, bio je đak "Gudmanove glumačke škole", kada je upoznao Marlona Branda, a potom i Kirka Daglasa. Prvi put je sa Brandom glumio u "Kafani pored puta", a potom i u legendarnom filmu ,,Tramvaj zvani želja". Afirmisao se TV serijom ,,Ulice San Franciska", u ulozi detektiva, ali je popularnost stekao kada je postao ,,Skag", borbedni američki radnik u trosatnom TV filmu.

Malden, uvek kada je bio u prilici da se javno obrati, gotovo uvek je koristio priliku da istakne svoje srpsko poreklo. Bio je veliki srpski patriota, ali nije bio nacionalista u nekom ružnom smislu, a još manje šovinista. Voleo je sve narode sveta. Na jedan poziv predstavnika bivše Jugoslavije, koji mu je preneo blizak prijatelj Dan Tana (Danilo Tanasijević), da pozdravi veliki međunarodni skup u NJujorku, Karl Malden je to sa zadovoljstvom učinio.

U svom obraćanju najpre je istakao svoje srpsko poreklo i zadovoljstvo što pripada tom narodu. Neki visoki funkcioneri su mu to veoma zamerili i obeležili ga kao nacionalistu, kome je stavljena zabrana dolaska u zemlju njegovog porekla. Foto: Tanjug/AP

Ta zabrana mu je skinuta tek kada je trebao da dođe u Jugoslaviju, na snimanje filma ,,Suton", početkom 80-tih prošlog veka i taj problem je rešen uz posredovanje najviših predstavnika dve države. Film je sniman u Istri, a tom prilikom posetio je glavni srpski grad – Beograd, a potom i rodnu Bileću, odakle mu je otac Petar i gde večno počivaju njegovi najbliži. Sećanja na te dane rado je evocirao prilikom susreta sa našim ljudima.

- Koliko god da sam hteo da budem običan američki klinac, osećao sam se kao autsajder, razapet između mog srpskog doma i ostatka sveta. Lojalnost srpskom poreklu bila je najveća vrednost u domu moga oca. Bio je poštovan vođa srpske zajednice i opsednut time da bude dobar Srbin, da pomaže ljudima u okolini da budu dobri Srbi - napisao je Malden svojevremeno o srpskom poreklu i korenima. Foto: N. Fifić

Sve ove informacije i još mnogo njih mogu se pročitati u knjizi "Kako sam uspeo", autobiografiji Mladena Sekulovića, koju je napisao uz pomoć svoje mlađe ćerke Karle Malden, književnice i filmske scenaristkinje. Foto: V. Danilov

Slavni holivudski glumac na samrti je imao samo jednu želju, da ponovo vidi Srbiju. Preminuo je u snu u 97. godini 2009. godine, ne ostvarivši svoj poslednji san. Foto: Tanjug/AP

U Muzeju jugoslovenske kinoteke u julu 2016. otvoren je i legat Karla Maldena (1912-2009), najpoznatijeg holivudskog Srbina, među kojima su izloženi lični predmeti i neki rekviziti sa snimanja Oskarom nagrađenog glumca – njegove nagrade, među kojima je zvezda sa Bulevara slavnih u Holivudu postavljena 1960. i Nagrada Maksa Hauflera, zatim crkveni orden Svetog Save i medalja Belog anđela, pisma Žakline Onazis i DŽordža Buša Starijeg (njegova unuka Emili Dorner donela je i pismo Marlona Branda) kao i šešir koji je nosio kao detektiv Majk Stoun u seriji "Ulice San Franciska") i dr. Foto: Zoran Jovanović Mačak Foto: Zoran Jovanović Mačak

(Stil Kurir)

BONUS VIDEO: