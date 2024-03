Dok mnogi gledaoci smatraju da joj je Jovana Joksimović konkurencija, Jeremićeva je sada oštro reagovala na te priče, pa se dotakla i njenih rezultata.

Foto: Jutjub printskrin/ Novo jutro

- Rezultati govore da je Jovana Joksimović prošlost, tačnije, ona je pluskvamperfekat u srpskom novinarstvu. To vreme nadobudnih i osionih voditelja bez integriteta i bez temelja je prošlo. Sada će oni da se pitaju "Kako ja nemam legitimitet, kako nemam kvalitet? Pa nemaš." Prvo, legitimitet u ovom poslu može da ima neko ko završi ozbiljan fakultet, a Jovana nema završen ozbiljan fakultet. Bez ljutnje, neka dostavi svoju diplomu, ja ću moju, pa da procenimo - objasnila je Jovana, pa optužila koleginicu da je, kako onda tvrdi, bahata. Foto: ATA images

- Po rejtinzima, Jovana je davno izgubila te rejtinge, nije čak više ni u trci. Ta bahatost i osilnost, ponižavanje kolega koji rade na televiziji sa njom. Šta su sve kolege iz ekipe meni ispričale, to je stvarno nešto što kada bih iznela u javnost potpuno bih joj uništila ugled, a time ne želim da se bavim. Ne volim ljude koji ponižavaju druge da bi sebe uzdigli, to su kompleksi. Narod želi normalne ljude i istinske zvezde koje služe narodu, a ne da komanduju narodu. To vreme lažnog elitizma kojem Jovana Joksimović pripada sa još nekim kolegama je davno prošlo vreme - rekla je Jeremićeva za "Star".