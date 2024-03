Jedan od naših najtalentovanijih i svakako najangažovanijih dramskih umetnika priznao je da mu je neizmerno žao zbog toga, ali da je posao od njega zahtevao potpunu angažovanost.

Foto: Nenad Živanović

Budući da je kao mali gladovao, naučio je da isključivo i samo na sebe može da se osloni stoga profesionalna zaduženja, pa čak ni zarad porodice on nikada nije zapostavljao. Čini se da Berček jednako internzivno i danas radi, s malom razlikom što sada ima malo više vremena da uživa u vikendici u Rubi, pa i u druženju sa svojim naslednicima koje je dobio iz dva braka. Foto: Printskrin/Facebook

Prva supruga Svetlana rodila mu je Nikolu i Milicu, dok sa drugom Anom on ima Minu i Miloša. Dvoje od njih poželelo je svojevremeno glumom da se bave ali je Berček to sprečio.

- Od četvoro moje dece dvoje je htelo da upiše glumu. Ja to nisam dozvolio. Da sam video da su talentovani, ne bih se mešao. Da su oni to stvarno hteli, uspeli bi i bez mene. Mogu drvo da naučim da položi prijemni na FDU, ali sebi sam odavno dao reč da nikome neću pomoći. Ko vredi, može da uspe i bez moje pomoći - ispričao je on ranije. Foto: Fejsbuk printskrin/Nikola Berček

Uprkos odsustvu oca i njegove podrške na profesionalnom putu deca Aleksandra Berčeka izuzetno lepo su se zaposlili. Svako od njih radi ono što voli, a budući da nisu zainteresovani za eksponiranje u medijima o njima se vrlo malo zna.

Stariji Berčekov naslednik Nikola je scenograf, a bavi se i produkcijom. Bio je deo ekipe brojnih filmova i serija: „Profesionalac“, „Jagodići“, „Ulica lipa“, „Kordon“, „Pad u raj“, „Smrdljiva bajka“, „Ivkova slava“ piše "Blic". Foto: Fejsbuk printskrin/Mina Berček

Mlađa ćerka Mina, s druge strane, u žižu medijskog interesovanja dospela je udajom za muzičara Skaj Viklera, od kog se ubrzo razvela.

Sluteći propast tog odnosa Aleksandar i supruga se na naslednicinom venčanju nisu pojavili.

