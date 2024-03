Odabir lokacije nije slučajan jer, zapravo, na ovaj način će porodica i prijatelji velikog Sidrana ispuniti njegovu želju da bude sahranjen u haremu Ferhadije, gde su njegovi prijatelji i kolege, poput Nedžada Ibrišimovića, navodi N1.ba.

Tehvid će se proučiti istog dana nakon ikindije namaza (15.40 sati) u Ferhadija džamiji. Komemoracija će biti istog dana u Narodnom pozorištu u 12 sati.

Glumac Slobodan Ćustić, koga je proslavila uloga Kuduza, odustao je od odlaska u Sarajevo.

Abdulah Sidran'ın cenaze namazı Çarşamba günü İkindi namazına müteakip Begova camiinde kılınacak. pic.twitter.com/x3sDhmSIc5 — enzo (@downtownenzo) March 25, 2024

- Pozdravio sam se s njim na svom Fejsbuku i Instagramu. Napisao sam: "Abdulah Sidran se preselio... Hvala na svemu, dragi čoveče, divni umetniče i milo dete... Dao si mom životu zamah." Želeo sam da odem na njegov ispraćaj. Međutim, ko zna kako bi to sve ispalo i neko bi to verovatno zloupotrebio i iskoristio. Odustao sam. Lično znam da je Abdulah bio jedno dete. Gledam ga kao velikog umetnika i pesnika i neko zalutalo dete. On je moj život gurnuo u lepom pravcu i zato mu još jednom hvala - priznao je glumac.

Na pitanje šta neko može da ima protiv Slobodana Ćustića i zar bi neko mogao popreko da ga pogleda, glumac je odgovorio na sledeći način:

- Varate se. Bilo je pretnji i pokušaja da odem pre nekoliko godina.

