Ceca je odgovorila na pitanje o razvodu svoje koleginice Dragane s kojom nije godinama u dobrom odnosu.

- Ne znam šta se dešava u nečijim životima, niti me to zanima. Uvek je pretužno kada se jedna porodica rastura i nikome to ne želim. Naravno da sam uz koleginicu - rekla je Ceca za "Grand".

Dragana je javno uputila saoštenje svim medijima o svom razvodu.

"Uprkos svim nepomirljivim razlikama, zarad dobrobiti svoje porodice i zato što sam tako vaspitavana, učinila sam sve da spasim zajednicu koju smo nekada imali. Međutim, sa vremenom je taj jaz postao sve veći i shvatila sam da veću štetu činimo svojim najmilijima ostajući na silu u nečemu što odavno ne funkcioniše, nego stavivši tačku na naš brak."