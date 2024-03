Dragana je tim povodom prokomentarisala svoju mlađu koleginicu i objasnila čime je osvojila njeno poštovanje.

- Ona se ne plaši da kaže to što misli, nebitno da li se to dopada većini ili ne. Ona se ne udvara nikome, ja to kod nje jako poštujem. Jelena je jedna jako hrabra žena, koja hoće da kaže to što misli. Tako mi psihički pomogne, da ja stvarno nekada ne znam kako da joj se zahvalim na tome - rekla je ona za "24sata.hr".

Podsetimo, zbog vesti o razvodu Dragane Mirković i Tonija Bijelića posle skoro 25 godina braka, Karleuša je na Instagramu postavila objavu za koju se pretpostavlja da je njima bila usmerena. Foto: ATA images

- Nisam razgovarala sa nekom ženom u poslednje vreme a, da je bila srećna. Problem? Muškarac. Nisam čula za srećnu vezu. Problem? Muškarac koji se ponaša kao kreten. Nisam čula da je nešto opstalo, a da se žena nije ludački mučila i žrtvovala da održi. Koji je, bre, vama muškarci k***c?! - započela je pevačica besno.

- Samo znate da gledate svoju gu***u, da pravite s***a, da pijete, da glumite napaljene majmune na tuđoj lijani, da vređate i omalovažavate žene, samoživi, umišljeni da žene postoje da vam peru, peglaju, kuvaju, čiste, p**e, glume psihijatre, dadilje, maserke, garderoberke za vaše pobacane stvari i prijave čarape! Pa, pitam: "Koji vam je, bre, više k***c?!" - dodala je i nastavila u istom stilu.

